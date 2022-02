Dănuț Pop, președintele PER, acuză statul că are de câștigat de pe urma facturilor uriașe la energie

Președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop, îl acuză pe Ministrul Energiei de rea- voință în ceea ce privește prețul mare al facturilor. Acesta susține că statul are de câștigat de pe urma prețurilor mari pe care le plătesc românii:

“Facturile uriașe la energie efectiv sărăcesc românii de la o lună la alta tot mai tare. Cu toate acestea Ministrul Energiei, Virgil Popescu de atâta timp nu e capabil să ia niște măsuri viabile, care să scadă prețurile. Oare de ce? Să fie incompetență sau și lipsă de interes?

Ceea ce nu ne spune Ministerul Energiei este faptul că statul are cel mai mult de câștigat din criza de energie. Ar trebui să ținem cont de faptul că statul este acționar al acestor companii care au devenit extrem de profitabile. În plus, încasările din TVA și accize s-au majorat considerabil. Pentru scăderea prețurilor s-au exprimat multe idei în spațiul public: reducerea TVA, plafonare, revenire la piața reglementată, dar Popescu nu mișcă nimic. Chiar PER a propus 2 soluții: naționalizarea prin răscumpărare a societăților de distribuție sau dacă nu, crearea unei companii de stat la care acesta să fie distribuitor. Evident că guvernanții s-au făcut că nu ne aud. Ideea e că statul este principalul câștigător al creșterii prețurilor în energie, iar asta nu este normal. E un conflict de interese și adevărul e că nu există o voință reală să scadă veniturile la buget. Deși încasările astea se fac pe spatele românilor, fie ei cei care trăiesc oricum de azi pe mâine, fie că vorbim de firmele românești care intră în faliment pentru că nu-și mai pot susține cheltuielile” susține Dănuț Pop.

Câștigurile statului din TVA-ul de la curent și gaze s-au triplat în 2021.