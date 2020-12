Dănuț Pop, președintele PER: Aprobarea vaccinului produs de BioNTech/ Pfizer de AEM este o decizie pur politică

Uniunea Europeană a aprobat vaccinul anti-COVID-19 produs de companiile BioNTech/ Pfizer iar, in conferința de presă de ieri, Agenția Europeană a Medicamentului, a recomandat autorizarea acestui vaccin. Avem in fața, asadar, o decizie pur politică.

Pentru că mulți romani sunt conștienți ca pentru orice boala exista un tratament, elementele lipsa in acest context sunt garanția, asumarea și efectele acestui vaccin! Ca sa nu mai vorbim de necesitatea unor studii care sa clarifice și sa înlăture teoriile conspiraționiste. Avem deci, un vaccin care nu ste obligatoriu- de moment- însă nu poți sa te angajezi/ muncești și nici sa călătorești dacă nu îl faci.

Partidul Ecologist Roman incurajeaza finanțarea cercetarii romanesti in domeniu și solicita guvernului să finanțeze Institutul de Cercetare Oncogen din Timişoara, care anunța luna trecută ca are nevoie de sprijin. Țara noastră are specialiști, avem unde și dacă se vrea avem și cu ce! Credem că încrederea romanilor in acest vaccin arputea fi câștigată prin transparentă, prin alocarea rapida a unor fonduri pentru cercetare și mai ales, prin promovarea vaccinului românesc, fabricat in România!

Apariția unor noi forme ale acestui virus, ne determina sa cerem sprijin pentru institutele de la Timișoara sau Cantacuzino, dincolo de autorizarea UE privind produsul companiilor BioNTech/ Pfizer.