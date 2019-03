Darius Vâlcov a depus DENUNȚ împotriva lui Liviu Dragnea, anunță Victor Ponta: Când scoate Florian Coldea pozele COMPROMIȚĂTOARE cu șeful PSD

Victor Ponta i-a cerut lui Florian Coldea pozele de la vilele SRI cu petrecerile la care au participat Liviu Dragnea și Laura Codruța Kovesi. Totul s-a întâmplat la un eveniment la care a fost prezent și Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene.

Miercuri seara, la România TV, în emisiunea lui Victor Ciutacu, Ponta a declarat că fostul adjunct de la SRI încă nu i-a furnizat fotografiile secrete. Actualul președinte al Pro România a anunțat că Darius Vâlcov a depus, în 2015, un denunț împotriva lui Dragnea.

”Nu mi le-a dat, cred că le ține pentru când o fi nevoie. Probabil la prezidențiale. Singurul dosar despre care am vorbit a fost cum să îl scăpăm pe Dragnea. El zicea: ”George, Florin, am dosar.”. Cred că cu Tel Drum l-a ajutat cineva. Eu am depus mărturie în dosar în favoarea lui Dragnea. Dragnea spunea că, în 2015, că Vâlcov a depus denunț împotriva lui. Probabil l-o fi retras.”, a spus Victor Ponta.

Citește și: Propunere șocantă! O susținătoare USR-PLUS vrea ca avortul să fie obligatoriu! .