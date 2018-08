Darius Vâlcov, ATAC devastator la Realitatea TV: 'Fură de la stat 7 dolari pe minut'

Fostul ministru Darius Vâlcov, consilierul premierului Dăncilă, considerat "eminenţa cenuşie" a strategiilor PSD în domeniul economic, atacă dur televiziunea Realitatea TV. Într-o postare pe o reţea de socializare, Vâlcov afirmă că Realitatea TV fură de la stat, pentru că are datorii neplătite.

"Trustul Realitatea TV “fura” de la stat 7$ pe minut, adica 9000$ pe zi. In fiecare zi, aceste sume se adauga la datoria imensa, acumulata deja. Sunt de 7 ani in insolventa, desi legea permite maxim 3. Sa ne intrebam de ce sustin cu atata disperare protestele violente si orice incercare de a da jos un Guvern ales in mod democratic? Raspunsul: poate pentru ca sunt asigurati ca un nou “Guvern al meu” va trece cu vederea in continuare jaful pe care il fac acesti escroci de la SRI TV. #gatacuescrocii #stopinsolventei #vinefalimentul", scrie Vâlcov.