Darius Vâlcov, CRITICAT și de colegii din PSD: 'O eroare impardonabilă. Consider că doamna prim-ministru va ști să gestioneze'

Tamara Ciofu, vicepreședintele Comisiei pentru Drepturile Omului, membru PSD, susține că publicarea unui document medical al unei persoane fără acordul acesteia este o "greșeală impardonabilă".

"Orice document medical e medico-legal, iar publicarea se poate face doar dupa ce a fost cerut consimtamântul celui din discutie În niciun caz publicarea unor documente medico-legale nu e la indemana oricui. Nu trebuie sa fie decat in mana pacientului si acesta isi da acordul asupra publicarii. În primul rând, după cât am urmărit eu evenimentului, domnul Vâlvoc și-a retras postarea de pe Facebook. E un prim-pas spre recunoașterea unei erori impardonabile. Niciun cetățean, indiferent de statutul social, nu poate să acceadă la documente medico-legală fără acceptul persoanei în cauză. Consider că doamna prim-ministru va ști să gestioneze", a declarat Tamara Ciofu pentru Digi24.

Reacția vine în contextul în care Darius Vâlcov a publicat pe Facebook fișa medicala a unui protestatar.