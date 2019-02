Darius Vâlcov deschide un nou front de luptă cu BNR

Consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, Darius Vâlcov, a declarat duminică seară, la Antena 3, că în continuare nu are cont bancar în semn de protest față de dobânzile practicate de bănci și a cerut intervenția BNR în domeniu.

„Cand ecartul este de 1 la 8 intre dobanda la credit si dobanda la depozit pe care bancile il practica doar in Romania din toate cele 28 de state europene, indeamna romanii la boicot si practic acesta este un boicot si credem noi ca BNR trebuie sa intervina si sa reduca rapid in acesta diferenta uriasa (...) In momentul in care tii banii la o banca azi primesti 1%, cand inflatia este tot timpul 2,5 plus minus 1%, adica orice ai face, daca ii tii la banca, ti se dimineaza puterea de cumparare”, a spus Darius Vâlcov.

ÎÎntrebat dacă se va renunța la taxa pe lacomie, consilierul lui Dăncilă a precizat: „Nu cred ca s-a pus niciodata problema”.

Darius Vâlcov a declarat la începutul anului că primeşte salariul în plic, deoarece nu are cont la nicio bancă.

