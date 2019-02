Ion Cristoiu spune că PSD are nevoie de un prezidențiabil ca Olguța Vasilescu: Nu are mamă, nu are tată, e PSD-istul înverșunat care-l urăște pe Iohannis

Jurnalistul Ion Cristoiu a apreciat, duminică, la Antena 3, că dacă PSD va alinia la alegerile prezidențiale un candidat „care spune că nu vrem crize”, atunci va pierde scrutinul. El a adăugat că nu vede în acest moment în PSD pe altcineva mai înverșunat împotriva lui Klaus Iohannis decât Lia Olguța Vasilescu.

„Geoana, Ponta, au fost mai blanzi cu adversarii lor. Olguta Vasilescu in raport cu Klaus Iohannis este PSD-istul inversunat care il uraste pe Iohannis si ar putea sa dea unei campanii electorale care se anunta de rutina o tensiune din aceasta mai sentimentala. Pe ea o vad acum, dintre liderii PSD, cea cu imaginea de PSD-ist inversunat. Dragnea nu e, Dancila nici vorba, nu prea vad in liderii PSD care sa fie perceput de ambele electorate ca un adversar taios al lui Iohannis”, a declarat Ion Cristoiu.

„Eu cred ca Iohannis are nevoie de un candidat mult mai putin de dreapta decat a fost Victor Ponta. Noi am avut ca un drog care se numea sfantul Klaus Iohannis, cum doreai sa spui ceva despre el, imediat toti saream, natiunea, era uluita, stupefiata, cum au indraznit sa...Intre timp s-a dovedit ca nu e statuia de pe piedestal, are probleme, si adversarii lui trebuie sa nu il mai menajeze, trebuie sa aduca in discutie toate problemele pe care le are. Daca gaseste un candidat ca Olguta Vasilescu din PSD, care nu are mama, nu are tata....daca gaseste un candidat ca Ponta, care spune ca nu vrem crize, suntem politicosi, Klaus Iohannis castiga”, a adăugat Cristoiu.

