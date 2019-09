Dave Grohl 'a plâns puțin' la festivalul Rock in Rio

Muzicianul Dave Grohl a mărturisit că "a plâns puțin", sâmbătă, la festivalul Rock in Rio, atunci când a auzit piesa "Lithium" a formației Nirvana, din care a făcut parte, interpretată de trupa Weezer, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor artiștilor în playlist, potrivit Mediafax.

Liderul formației Foo Fighters a devenit nostalgic după ce a ascultat, în Rio de Janeiro, una dintre piesele fostei sale trupe, fondată în anul 1987.

"Vom interpreta o melodie a fostei trupe a lui Dave Grohl pentru a vă încălzi", a prezentat piesa Rivers Cuomo, membru al formației Weezer, potrivit contactmusic.net.

Dave și formația lui au întors complimentul, interpretând piesa "Big Me", lansată de Weezer în anul 1996, și recunoscând că îi este foarte dor să interpreteze melodia "Lithium".

"Voi dedica această piesă formației Weezer. Eram în spatele scenei și i-am auzit cântând «Lithium». Trebuie să fiu sincer, am plâns puțin. Am plâns. Mi-e dor să cânt acea melodie. Îmi lipsește, deci mă bucur să îi aud pe cei de la Weezer cântând-o. Prin urmare, piesa pe care o vom interpreta acum este pentru ei", le-a mulțumit Dave Grohl celor de la Weezer pentru omagiu.

Pentru Dave, amintirea pieselor formației Nirvana reprezintă un subiect sensibil, după ce liderul trupei, Kurt Cobain, s-a sinucis în anul 1994, la vârsta de 27 de ani.

În anul 2018, Grohl a interpretat pentru a doua oară de la decesul lui Cobain melodia "In Bloom".

Primul moment a fost marcat de includerea în Rock and Roll Hall of Fame, în anul 2014, a trupei Nirvana. Atunci, muzicieni precum Lorde, Joan Jett și Kim Gordon au contribuit la interpretarea pieselor.

"Pentru mulți ani, nu am putut asculta deloc muzică, cu atât mai mult piesele formației Nirvana. După moartea lui Kurt, de fiecare dată când auzeam o piesă la radio, aveam inima frântă. Nu, nu pot asculta înregistrările trupei Nirvana, deși îi simt mereu. Mă urc în mașină, sunt lângă mine. Merg într-un magazin, îi aud. Pentru mine, este ceva atât de intim. Îmi amintesc totul despre înregistrările alea. Îmi amintesc ce tricou purtam sau dacă ningea în ziua în care înregistram. În continuare descopăr noi semnificații ale versurilor lui Kurt", a explicat Dave cu privire la reticența lui de a cânta melodiile trupei Nirvana.

Trupa Nirvana, înfiinţată de solistul şi chitaristul Kurt Cobain şi de basistul Krist Novoselic la sfârşitul anilor '80, a adus muzica grunge în curentul mainstream, fiind considerată formaţia emblematică a generaţiei X, din anii '90, cu hituri precum "Smells Like Teen Spirit" and "Come As You Are". După sinuciderea lui Kurt Cobain, în 1994, la vârsta de 27 de ani, formaţia s-a destrămat, după ce a lansat trei albume de studio într-o carieră de şapte ani - interval în care Nirvana a vândut 75 de milioane de discuri în toată lumea.