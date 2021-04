Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters şi fost membru al grupului Nirvana, îşi lansează autobiografia în luna octombrie

Dave Grohl, liderul trupei Foo Fighters şi fost membru al grupului Nirvana, a anunţat că îşi va lansa autobiografia „The Storyteller” în luna octombrie a acestui an, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Publicată de Dey Street Books - imprint al HarperCollins - cartea, care urmează să apară pe 5 octombrie, este descrisă ca o sărbătorire a muzicii şi o colecţie de poveşti de viaţă, începând cu copilăria starului rock. Grohl promite să acopere cele mai nebuneşti şi cele mai emoţionante momente ale vieţii lui.

Marţi, el a publicat pe YouTube o prezentare de 11 minute a volumului.

„The Storyteller” va fi prima carte publicată a lui Dave Grohl. Muzicianul a regizat şi produs documentarul „Sound City” (2013), despre istoria studioului cu acelaşi nume, unde Nirvana a înregistrat albumul „Nevermind”.

Serialul documentar „Foo Fighters: Sonic Highways” (2014) al lui Grohl, care a însoţit albumul conceptual al trupei, a fost recompensat cu două premii Emmy.

În luna februarie a acestui an, Foo Fighters a lansat „Medicine at Midnight”, al zecelea album de studio apărut în 25 de ani de activitate a grupului. Toamna trecută, trupa a lansat scurtmetrajul documentar „Times Like Those”.