Scriitorul suedez David Lagercrantz a dezvăluit că se simte uşurat după ce a finalizat cel de-al treilea roman din noua trilogie inspirată din seria "Millennium", publicată la începutul anilor 2000 de Stieg Larsson, informează joi DPA, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alimentele noastre, pline de pesticide! Semnal de alarmă tras de Comisia Europeană

"Simt că a fost extrem de amuzant, dar în acelaşi timp incredibil de just că totul s-a terminat. Nu am un sentiment de anxietate în urma despărţirii de această franciză literară", a declarat David Lagercrantz pentru ediţia de joi a cotidianului suedez Dagens Nyheter.

Noul volum, intitulat "The Girl Who Lived Twice", va fi publicat pe 22 august şi reprezintă cea de-a treia - şi totodată ultima - carte din trilogia scrisă de David Lagercrantz în seria "Millennium".

"Populismul din noua eră actuală îşi găseşte un ecou în carte", a dezvăluit romancierul suedez, potrivit căruia volumul include tematici precum intrigi politice, intoleranţă, xenofobie şi "fabrici" de troli online care răspândesc ura.

David Lagercrantz a publicat până în prezent două romane în seria "Millennium", "The Girl in the Spider's Web" (2015) şi "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" (2017), care au inclus cele două personaje principale create de Stieg Larsson în trilogia originală: Lisbeth Salander - o tânără nonconformistă şi pasionată de pirateria cibernetică - şi jurnalistul Mikael Blomkvist.

Deşi a terminat colaborarea cu seria "Millennium", David Lagercrantz spune că doreşte să scrie în continuare romane ce aparţin genului thriller.

Stieg Larsson, fost jurnalist devenit scriitor, a murit în urma unui stop cardiac în anul 2004 şi a avut parte de un răsunător succes postum graţie trilogiei sale "Millennium", ce cuprinde volumele "The Girl with the Dragon Tattoo", "The Girl Who Played With Fire" şi "The Girl Who Kicked The Hornets' Net", care au fost traduse în peste 50 de ţări şi s-au vândut în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial.

Cărţile din trilogia scrisă de Stieg Larsson au stat la baza realizării a trei lungmetraje suedeze, ai căror protagonişti au fost actorii Noomi Rapace şi Michael Nyqvist. Un alt film, un thriller psihologic american regizat de David Fincher, inspirat din primul volum al trilogiei originale, a fost lansat în 2011 şi i-a avut pe afiş pe actorii Daniel Craig şi Rooney Mara.

Un film inspirat din primul roman scris de David Lagercrantz în această serie, "The Girl in the Spider's Web", cu actriţa Claire Foy în rolul Lisbeth Salander, a avut premiera în toamna anului 2018.