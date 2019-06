David Lynch, Lina Wertmüller, Wes Studi, Geena Davis vor fi recompensați cu Oscar onorific anul acesta

Celebrul regizor David Lynch, actorul Wes Studi, regizoarea Lina Wertmüller și actrița Geena Davis vor fi recompensați cu câte un premiu Oscar onorific anul acesta, într-o ceremonie care va avea loc pe 27 octombrie, la Los Angeles, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.

Potrivit unui comunicat al Academiei de film americane, Davis va primi Jean Hersholt Humanitarian Award pentru munca sa de promovare a egalității de gen în media, prin fundația Geena Davis Institute on Gender in Media, precum și prin Bentonville Film Festival, care se concentrează pe creația femeilor din industria cinematografiei. Geena Davis, în vârstă de 63 de ani, a mai primit un premiu Oscar, pentru rolul din "Turist întâmplător/ The Accidental Tourist" (1988), și o nominalizare la aceeași distincție, pentru partitura din "Thelma și Louise/ Thelma & Louise" (1991).

Ceilalți trei laureați de anul acesta nu au mai primit niciodată un Oscar.

David Lynch, în vârstă de 73 de ani, a fost nominalizat de patru ori la premiile Oscar, ca regizor și scenarist al filmului "Omul elefant/ The Elephant Man" (1980) și pentru regia peliculelor "Catifeaua albastră/ Blue Velvet" (1986) și "Calea Misterelor/ Mulholland Drive" (2001).

Studi, vârstă de 71 de ani, a jucat în filme premiate sau nominalizate la Oscar, precum "Cel care dansează cu lupii/ Dances with Wolves" (1990), "Ultimul mohican/ The Last of the Mohicans" (1992), "Lumea nouă/ The New World" (2005) și "Geronimo: O legendă americană/ Geronimo: An American Legend" (1993).

Wertmüller, în vârstă de 90 de ani, este prima regizoare din istorie nominalizată la premiul Oscar, în 1976, pentru filmul "Seven Beauties" (1975). Însă, în acel an, premiul Oscar a fost câștigat de regizorul John G. Avildsen, pentru "Rocky". Ulterior, doar patru femei au mai fost nominalizate la premiul Oscar pentru regie, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow și Greta Gerwig. Bigelow a fost singura care a și câștigat prestigioasa distincție, pentru filmul "Misiuni periculoase/ The Hurt Locker" (2008).

Gala Governors Awards, aflată la a 11-a ediție, va avea loc pe 27 octombrie, la Ray Dolby Ballroom din Hollywood, Los Angeles. Gala Oscar 2020 va avea loc pe 9 februarie.