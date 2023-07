De ce a bubuit prețul mașinilor second hand în România: valul care afectează întreaga Europă

Prețul mașinilor second hand a crescut foarte mult în România, dar și în Europa. Cauzele sunt multiple, dar cel mai puternic a lovit industria auto criza microcipurilor care a izbucnit în timpul pandemiei de Covid-19. După aproape 2 ani de la ”normalizarea situației” marii producători de mașini au întârzieri mari cu livrarea vehiculelor, ceea ce a determinat clienții care își permiteau achiziția unei mașini noi să se îndrepte către piața second hand. Dat fiind acest trend și cererea foarte mare, prețul a crescut considerabil. La toate acestea se adaugă inflația galopantă din toată Europa.

Prețul pe care îl plătesc românii pentru achiziția unei mașini second hand a crescut, în 2023, cu aproximativ 17% față de anul trecut, la peste 12.800 de euro, potrivit unei analize Instant.ro, prima platformă din România bazată pe AI care intermediază vânzări de mașini second hand.

Creșterile de preț au la bază o contracție a ofertei de mașini second hand în piața din România, combinată cu o inflație mai mare, dar și cu o ofertă redusă de mașini noi disponibile pentru ridicare imediată. Timpii de așteptare în creștere pentru livrarea mașinilor noi determină reorientarea către achiziția de mașini la mâna a doua. „Acest context, care a determinat creșteri ale prețurilor la mașinile second hand, își are originea în pandemia de COVID-19. Lucrurile se resetează, însă, și ne așteptăm la corecții de preț în următoarea perioadă. Inclusiv preferințele românilor se modifică, înspre mașinile de generație mai nouă, cu un rulaj mai mic”, spune Vlad Ghiță, CEO Instant.ro, menționând că, prin limitarea vechimii mașinilor listate pe platforma Instant.ro, la cel mult 10 ani, contribuie la înnoirea parcului auto din România.

Volkswagen, BMW, Audi, Renault și Mercedes, urmate de Ford și Skoda sunt mărcile de mașini rulate preferate de români. Spre deosebire de anii trecuți, în 2023, a crescut interesul cumpărătorilor pentru motorizările pe benzină, în defavoarea celor diesel, potrivit analizei Instant.ro.

Totodată, în perioada mai – iunie 2023, din volumul total de mașini tranzacționate și înmatriculate, doar 66% (45.000 de autoturisme) au aparținut segmentului de mașini rulate, în scădere de la 73% (52.000 de mașini), cât se înregistra în aceeași perioadă a anului trecut.

Ce a însemnat criza microcipurilor

Această criză -a resimțit în anul 2021, atunci când marii producători de mașini au fost nevoiți să oprească temporar producția din cauza lipsei pieselor.

Totul a avut efect de domino. Întârzierea livrărilor de mașini și faptul că, între timp, veneau comenzi noi au generat un vid pe piață.

De aceea, tot mai mulți cumpărători s-au orientat către piața second hand.

Această criză a automobilelor second hand se resimte în toată Europa. În Germania, cea mai mare piață auto din Europa prețurile au crescut cu aproximativ 10%. Cea mai gravă situație este în Italia, unde prețurile au crescut cu 28%.

Spre deosebire de Europa, autovehiculele la mâna a doua din Statele Unite se ieftinesc. Prețurile au scăzut cu 10% în ultimul an, potrivit CNBC. Experții spun că declinul a fost determinat de creșterea disponibilității mașinilor noi și a majorării dobânzilor.