De ce Coreea de Sud are un control bun al pandemiei? Explicațiile unui expert în sănătate publică din România

Un expert în sănătate publică din România a preluat postarea de pe Facebook a unei persoane care a povestit ce a pățit la intrarea în Coreea de Sud. Astfel, românul a explicat de ce țara asiatică are un control atât de bun al pandemiei.

Răzvan Cherecheș este expert în sănătate publică în România și a preluat postarea și fotografiile postate pe Facebook de Raphael Rashid la întoarcerea acasă în Coreea de Sud. Acesta spune că a călătorit cu avionul de la Londra la Coreea de Sud, că în timpul zborului a completat multiple documente, inclusiv pentru carantină și că la sosirea pe aeroport a fost nevoit să parcurgă numeroase proceduri.

Astfel, la intrarea în terminal erau scanere de temperatură, iar oficialii aveau deja numele său pe lista persoanelor venite din Marea Britanie. Lui Rashid i s-a cerut să arunce masca KF-94 pe care o purta și a primit o mască mai fixă, modelul 3M KF-95. Raphael Rashid a mai povestit că i s-a recoltat probă pentru test COVID-19 chiar pe pistă, deși avea certificat că este negativ, iar după testare, a trecut prin filtrul de imigrare, unde i s-a cerut să-și instalez pe telefon o aplicație de carantină. Aceasta include numărul de pașaport și numărul de telefon, verificarea telefonică fiind făcută pe loc de un oficial.

Alexandru Cumpănaşu, CRITICAT după ce a devenit vedetă pe TikTok.'Încurajează violent ura copiilor față de școală. Exploatează găurile din șvaițerul educației'

Tot în aeroport, înainte de recuperarea bagajului, lui Rashid i s-a verificat certificatul cu rezultatul negativ din Marea Britanie și apoi a fost dus cu autobuzul la Stația de Carantină, unde a primit un separeu. Acolo a așteptat rezultatul șase ore, perioadă în care a primit cina. Deoarece primul rezultat nu era clar, a fost recoltată o nouă probă și a fost izolat într-o cameră cu presiune negativă unde a așteptat alte zece ore.

Mesele au fost aduse în cutii și lăsate între ușa externă și cea internă, a mai povestit Raphael Rashid, care într-un final a primit rezultatul negativ al testului. Ca urmare, a fost dus înapoi la aeroport, unde a fost trecut în registrul celor care au ieșit din carantină și i s-a chemat un taxi de carantină, șoferul fiind separat de pasageri. În tot acest timp, oficialii au purtat costum de protecție, iar procedurile au continuat și acasă.

„Când am ajuns acasă, a trebuit să contactez centrul local de sănătate și să explic unde am fost și procedurile prin care am trecut și că sunt izolat la domiciliu pentru următoarele 14 zile. Zilnic trebuie să introduc în app-ul de carantină temperatura și simptomele (sau absența lor) - oficialii ne vizitează acasă dacă ratăm o zi", a povestit, pe Facebook, Raphael Rashid.

Concluzia îi aparține lui Răzvan Cherecheș: „Acum știm de ce are Coreea de Sud un control atât de bun al pandemiei”.