De ce își mută Ambasada așa repede americanii la Ierusalim. Președintele Donald Trump explică minunea cu Merkel de față / VIDEO

Președintele Donald Trump a explicat azi de ce Statele Unite ale Americii își mută așa repede ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. El a răspuns curiozități jurnaliștilor chiar în timpul conferinței de presă alături de cancelarul german Angela Merkel aflată în vizită în America.

Președintele american relatează cum inițial responsabilii de la Departamentul de Stat au venit cu un proiect, discutat de pe timpul președintelui Barack Obama, ca pentru 1 miliard de $ să facă o noua ambasada la Ierusalim, proiect care s-ar fi finalizat in 10 ani.

Traian Băsescu demonstrează cum a fost încălcată Constituția României de către Guvern: 'Să faci ca maimuța ce fac SUA e o prostie'

Trump pune mana pe telefon si-l suna pe ambasadorul american din Israel, care ii spune ca nu e nevoie de o asemenea investitie, deoarece SUA deja are o proprietate in Ierusalim, are si o cladire acolo, care pentru 100 si ceva de mii de dolari poate fi transformata in ambasada, iar proiectul poate fi gata in 3 luni.

Trump a spus sa nu fie 150 de mii, ci 300-400 de mii de $, dar ca nu se compara cele doua optiuni, asa ca a optat pentru aceasta din urma, care era si mai ieftina si cu termen de implementare mai rapid.

Bomba e ca insusi Trump s-ar putea duce la deschiderea ambasadei americane de la Ierusalim.

Comentând și relatând explicațiile președintelui american, Chris Terheș, președintele Coaliţiei românilor din SUA, se întreabă dacă nu cumva președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea e la curent cu noile evoluții:

Premierul Netanyahu, reacţie în scandalul din România: Ce promisiuni a primit de la Dăncilă

”Intrebare: dat fiind ca Dragnea a spus ca e bine ca si Romania sa-si mute ambasada, oare va merge si Dragnea la eveniment si se va intalni cu Trump? Cine l-a consiliat pe Dragnea stia dedesubturile astea. Sclavii de pe Dambovita au fost luati pe nepregatite. Daca nu s-ar mai doar citi si cita intre ei, dar s-ar mai si documenta si gandi, poate sclavii n-ar fi luati pe nepregatite. Lumea e mult mai complexa si nu se rezuma doar la bula lor.”, susține Chris Terheș pe pagina sa de facebook.