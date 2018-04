Traian Băsescu demonstrează cum a fost încălcată Constituția României de către Guvern: 'Să faci ca maimuța ce fac SUA e o prostie'

Traian Băsescu îl ajută pe Klaus Iohannis într-o eventuală sesizare a CCR împotriva Guvernului! Așa cum STIRIPESURSE.RO a scris în exclusivitate, Iohannis ia în calcul să formuleze o sesizare a Curţii Constituţionale, pentru conflict între autorităţi. Vizat ar putea fi memorandumul adoptat săptămâna trecută în secret de Guvern, prin care se demarează mecanismul de consultare în vederea mutării ambasadei.

Băsescu spune că Guvernul a încălcat mai multe articole din Constituție când a aprobat un memorandum secret prin care se analiza posibilitatea mutării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

Citește și: Dan Negru vorbește despre salariul său: “Nici Esca, nici Cabral și nici Raduleasca nu câștigă atât!”

”Să faci ca maimuța ce fac SUA e o prostie pentru România. SUA au primit refuzuri multe de la noi, de exemplu, în recunoașterea Kosovo, când au fost presiuni imense. România e pusă în fața încălcării unei rezoluții ONU. România nu are rachete și portavioane câte au SUA, Rusia. Guvernul l-a informat pe președinte că are pe ordinea de zi o problemă de politică externă? El putea să conducă ședința de Guvern. Guvernul face politica externă conform programului de guvernare aprobat de Parlament. E în programul de guvernare mutarea ambasadei de la Tel Aviv? Nu! În loc să mergem la președintele României să vorbim despre mutarea ambasadei, ne-am dus la președintele și premierul Israelului. Au fost câteva articole din Constituție încălcate. Am introdus în bălăcărarea internă Statul Israel.”, a spus Traian Băsescu la B1 TV, la emisiunea Sorinei Matei.

Citește și: Lovitură pentru Guvernul Dăncilă! Ce s-a întâmplat cu încasările din impozitul pe profit .