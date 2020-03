De ce PNL si domnul Citu vor sa distruga si mai mult Romania? (Opinie)

Domnul Ministru de Finante, Florin CITU, a anuntat ieri ca va ajuta firmele care au probeme din cauza situatiei cu Coronavirus si astfel se vor garanta din partea Statului Roman imprumuturi de pana la 10 MILIARDE LEI , pe care firmele le vor putea face de la banci ; totodata noi , adica Statul Roman, vom plati dobanda la banca , in locul firmelor. Dumnealui nu se pricepe la afaceri si pentru asta dau un sfat : sa nu se garanteze cu 10 MILIARDE Lei imprumuturile IMM-urilor ! Noi, IMM-urile serioase, nu avem nevoie de imprumuturi ! S-a inteles acest lucru simplu ? Ce se face acum ? Se asigura HOTII si DERBEDEII din economie ca daca vor FURA bancile , luand imprumuturi pe care nu le vor returna la banca, dvs., adica noi, STATUL ROMAN, vom plati aceste credite catre banci ! Asa ceva e anormal , acum cand tara este de 5 ani in FALIMENT , pentru ca se imprumuta lunar cu Miliarde euro .

Vedeti cazul prezentat de posturile tv : BEBE IONESCU (fostul socru a lui Elena Basescu ), care a jefuit bancile . Vedeti cazurile a 2 asa-numiti " oameni de afaceri din Oradea " care au jefuit bancile . Unul cu 46,5 Milioane Euro pe OTP BANK , altul BRD cu 28 Milioane Euro . In Timisoara jaf de 38 Milioane Euro facut de un VIP zonal . Acestia, prin firmele lor, nu au returnat bancii un singur leu inapoi , introducandu-si firma in Insolventa . Bancile au fost jefuite de asa-numitii " oameni de afaceri " cu 5 Miliarde Euro minim . Niciunul din acesti hoti mari nu e la inchisoare . De ce platim asa salarii enorme magistratilor ...? Care e rezultatul muncii lor ?

Acum , cei ce sunt porniti de furturi de bani foarte multi , stiind ca Statul Roman va plati bancii imprumutul realizat de ei, vor imprumuta si mai usor bani din banca cu scopul de a nu-i returna. Dl. Citu , avand in vedere lipsa lui de experienta practica in afaceri reale ( nu teoretice ) , probabil cineva din PNL se foloseste de dumnealui pentru a da liber la furat !

O firma , daca pentru o gripa, nu mai are lichiditati - aceasta nu este firma . Eu de ce nu vreau sa iau imprumut din banca , cu dobanda zero si garantat de Statul Roman ? Pentru ca nu am nevoie . De ce sa garanteze Statul acest imprumut si tot Statul ( adica noi ) sa platim bancilor dobanda ...? Eu, ca om de afaceri serios si cinstit , nu inteleg atitudinea ANTINATIONALA a Dlui. Citu !

Vreau sa afirm ca in Romania impozitele asupra firmelor sunt FOARTE MICI , din cauza scaderilor de taxe facute de dl. DRAGNEA . Deci firmele din Romania sunt privilegiate enorm de 2 ani , platind niste taxe si impozite FOARTE MICI . Italienii din Oradea se mira ce taxe mici platesc firmele la noi , in comparatie cu marile impozitari ale firmelor din Italia ( 65 % impozit pe profit ) . Cum e posibil sa aduci asemenea idee pe tv , de a garanta imprumuturile facute de firme si a le plati dobanzile aferente catre banci ? Nu e nevoie de asa ceva , din cauza unei gripe !

Sunt domenii economice in care 5 luni pe an nu se munceste . De ce nimeni nu le da bani '' ca ajutor '' celor ce activeaza in aceste domenii ? Pentru ca nu e cazul . Acum dupa numai 4 zile de oprire a unor activitati din cauza Coronavirus , Dl. Citu, ca neexperimentat in domeniul de afaceri, sare cu Garantarea a 10 Miliarde lei pentru ajutorarea firmelor ? Repet : ACESTE 10 MILIARDE LEI vor fi imprumutati de hotii din economie si nu vor fi returnati la banca , iar noi – Statul Roman vom plati si dobanzile si creditele , facute de escroci .

** A 2-a " masura " ABERANTA pe care vrea dl. CITU s-o implementeze este " RAMBURSAREA RAPIDA A TVA-ului catre cei ce au depus dosar in acest scop " . Adica , in loc sa se dea o lege severa cu inchisoare de peste 10 ani pentru cei care cer in FALS , dar si pentru cei de la Finante care aproba in FALS : Rambursarea de TVA , neverificand , VOIT ... daca acel TVA chiar trebuie Rambursat catre o firma, dl. Citu promite ca va trece la Rambursarea RAPIDA a TVA-ului, " ajutand " mediul de afaceri in " criza " realizata de Coronavirus .

Noi stim ca prin aceasta metoda a RAMBURSARII FICTIVE de TVA , tara noastra este furata de multe MILIARDE Euro anual .

** A 3-a " masura " ABERANTA pe care vrea dl. CITU s-o implementeze este " oprirea CONTROLULUI ANAF asupra firmelor ce fac EVAZIUNE FISCALA " . Se observa clar pentru un bun cunoscator al mediului de afaceri ca mine , ca se profita de acest Coronavirus pentru a se da liber la furat . Tara nu are bani si se imprumuta cu multe MILIARDE Euro lunar , iar PNL opreste verificarea evazionistilor fiscali ?

Eu de ce imi achit taxele cinstit la Stat , iar pe baza Coronavirus se vor opri controalele la firme ce fac Evaziune fiscala ? Statul, acum in criza cu virusul acesta , va cheltui si mai multi bani . In loc sa maresti controlul la evazionisti, tu il opresti ?

** A 4-a " masura " ABERANTA pe care vrea dl. CITU s-o implementeze este " oprirea executarii silite a datornicilor la Bugetul Statului ". Adica dl. CITU vrea sa ii ajute pe cei ce fac evaziune fiscala sau au datorii la Bugetul de Stat sa FURE in continuare .

O datorie trebuie achitata catre Bugetul Statului , in orice conditii . Si in conditii de razboi care chiar sunt grave, nu e normal ca in timp de pace sociala sa se dea liber la furat , profitandu-se de acest Coronavirus ... .

Rares Bogdan, in urma cu 3 saptamani, pe Realitatea TV , fiind PROPAGANDISTUL PNL il facea : '' ilustrul expert in economie CITU FLORIN '' sau '' eminenta CENUSIE a economiei ... Florin Citu ''. Sunt niste MINCIUNI , rostite pentru a induce in eroare populatia .

Daca ar fi asa , ar face urmatoarele lucruri ( va dau eu informatiile necesare ). :

**** OPRIREA AUTOMATA a imprumuturilor externe ( care vor distruge real Romania , nu ca acest virus ) si aducerea de bani din Economia Neagra , prin :

1. Executarea patronilor tuturor firmelor aflate in INSOLVENTA sau a celor ce au fost in Insolventa , iar acum sunt deja RADIATE ! Trebuie introdusa o clauza penala , exacta , cu anii de Inchisoare pentru suma datorata Statului si neachitata ! Astfel Romania ar obtine intr-o luna aproximativ 22 MILIARDE Euro .

2. Oprirea RAMBURSARILOR de TVA fictive. Obligarea printr-o lege dura a celor ce au furat tara cu aceasta tehnica, sa dea inapoi Statului TVA-ul Rambursat ILEGAL !

3. Oprirea furturilor de bani din Buget , facute prin fonduri APIA .

4. Introducerea unei legi serioase si matematice pentru pedepsirea NEPLATII FILEI CEC :

Inchisoare de la 3 ani la 20 ani trebuie sa fie etapizata in functie de suma de pe fila cec neachitata.

Exemplu: pentru fila cec cu suma cuprinsa intre 1.000 lei si 4.000 lei neachitata sa se dea o pedeapsa de 3 ani Inchisoare cu executare,

pentru fila cec cu suma cuprinsa intre 4.001 lei si 7.000 lei neachitata sa se dea o pedeapsa de 4 ani Inchisoare cu executare,

.........................

pentru fila cec cu suma peste 200.000 lei neachitata sa se dea o pedeapsa de 15 ani 20 ani Inchisoare cu executare.

Amendament la lege:

Daca pana la data incheierii anchetei de catre Politie , faptuitorul achita in intregime valoarea filei Cec, limitele de pedeapsa se pot reduce la jumatate . Aceasta Lege nu da voie judecatorului sau procurorului sa favorizeze infractorul .

Statul Roman pierde anual aproximativ 650 MILIOANE Euro , din intocmirea de Provizioane facute de noi , firmele pagubite , din cauza TEPARILOR care nu ne achita marfa livrata pe baza de FILA CEC sau BILETE LA ORDIN !

5. Introducerea LEGII RASPUNDERII MAGISTRATILOR :

a. Daca PROBELE CERTE aflate la dosar nu se iau in considerare sau daca Solutia data in dosar nu este insotita de Probe Certe pentru motivare , la prima abatere procurorul sau judecatorul sa fie EXCLUS din JUSTITIE !

b. Inspectia judiciara ( sau un Departament de control nou infiintat ) din cadrul CSM este obligata sa verifice si sa dea o solutie in termen de 30 zile , pentru orice sesizare facuta impotriva procurorilor si judecatorilor .

c. Un dosar cu autor cunoscut este obligatoriu sa se finalizeze in maxim 4 luni de catre procuror !

d. Trebuie marit numarul de procurori ai SECTIEI de Investigare a INFRACTIUNILOR din Justitie !

Singurul lucru bun facut de Dragnea in 3 ani de conducere a Romaniei este infiintarea acestei sectii : SIIJ . PNL si IOHANNIS doresc sa o DESFIINTEZE si se lauda cu acest lucru . Este incredibil pana unde merge MANIPULAREA PNL si IOHANNIS : sa prezinti aceasta sectie ca fiind ceva nociv pentru Romania ... cand, de fapt, de la aparitia recenta a acestei Sectii Speciale pentru verificarea Magistratilor , noi, oamenii de afaceri corecti avem cui sa ne plangem , fiind nedreptatiti de procurori si judecatori in 90 % din plangerile penale pe care le facem impotriva celor care nu ne achita marfa livrata , pe baza de File cec sau Bilete la Ordin .

6. Introducerea unei legi cu inchisoare de la 10 la 20 ani cu executare pentru cei ce au cumparat de la STAT o fabrica si o distrug. Se va nationaliza orice fabrica, care a fost cumparata de la Stat si a fost inchisa. Asa este in Franta, Belgia, Olanda si Rusia. De 3 saptamani firma germana a inceput demolarea celei mai mari fabrici de zahar din Romania, situata in Oradea. In acest caz ar trebui renationalizata aceasta fabrica, ea fiind de interes national, avand in vedere ca cele 2 fabrici de zahar existente in Romania asigura doar 15 % din consumul de zahar al tarii. Restul de 85 % vine din import.

7. Introducerea unei Legi pentru Oprirea EVAZIUNII FISCALE, matematice si concrete :

6 - 20 de ani INCHISOARE cu EXECUTARE , pentru cei ce fac EVAZIUNE FISCALA , neplatind astfel TVA , ACCIZE sau Impozit datorat Statului Roman . In cazul in care pana la inceperea procesul in Instanta se achita integral suma datorata Statului si neachitata prin Evaziune Fiscala , se va reduce timpul de detentie in inchisoare la jumatate din pedeapsa primita .

*** Pedeapsa primita va fi ETAPIZATA intre 6 -20 ani Inchisoare cu EXECUTARE , in functie de suma datorata Statului .

Statul Roman nu incaseaza anual zeci de MILIARDE EURO datorita evaziunii fiscale, impotriva careia nu este o lege concreta, matematica.