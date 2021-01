De ce se teme cel mai mult Vlad Voiculescu: 'Pericolul este ca alte tulpini să se dezvolte'

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, susține că „principala limitare în acest moment” este reprezentată de numărul de doze de vaccin anti-COVID-19 care sosesc în țară. „E o cursă contra cronometru pentru că pericolul este ca alte tulpini să se dezvolte, într-adevăr”, a recunoscut demnitarul, luni seară, la B1 TV, unde a vorbit despre campania națională de vaccinare împotriva COVID-19 și despre șansele României ca până la final de septembrie să aibă 10,4 milioane de persoane vaccinate.

„Vorbim despre un număr limitat de vaccinuri pe care le avem disponibile, de doze de vaccin pe care le avem disponibile, deci în sine evident că există un plafon. (...) Informația este publică de multă vreme, și anume că de la Pfizer primim o cantitate limitată de doze de vaccin din păcate. Este valabil pentru orice țară din lume. Nu avem destul de vaccin cât să vaccinăm întreaga populație în momentul acesta”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Întrebat când am putea ajunge la 50.000 de vaccinuri anti-COVID-19 efectuate zilnic, ministrul Sănătății a declarat: „Cred că principala limitare în acest moment este numărul de vaccinuri, numărul de doze de vaccin care sosesc în țară, și nu capacitatea noastră de vaccinare. Știu că s-a pus accent mult pe capacitatea de vaccinare, dar degeaba deschizi centre de vaccinare, degeaba angajezi oameni care să lucreze de dimineața până seara, 7 zile din 7, dacă nu ai destul de vaccin”.

„Va fi nevoie de câteva luni, aceasta este estimarea mea, ca producția de vaccinuri și cantitatea distribuită în România să fie cea de care avem nevoie, dar sunt multe necunoscute”, a mai spus Vlad Voiculescu.

Referitor la posibilitatea ca, dacă nu se va atinge până la final de septembrie obiectivul de 10,4 milioane de persoane vaccinate anti-COVID-19 la nivel național, totul să fi fost în zadar, ministrul Sănătății a afirmat: „Nu neapărat, dar e o cursă contra cronometru pentru că pericolul este ca alte tulpini să se dezvolte, într-adevăr. Evident că ne propunem să vaccinăm cât mai mulți dintre români, cât mai rapid. Există două companii, două vaccinuri care au fost aprobate. De la a doua sursă deja primim vaccinuri, am primit 14.000 și vom primi câteva zeci de mii în perioada imediat următoare, în următoarele săptămâni. A treia sursă potențială, și anume vaccinul de la AstraZeneca, ar putea să vină în cantități mult mai mari și ar putea să vină deja din martie, dar nu știm. Sunt încă necunoscute. Conteză când vor primi aprobarea de la Agenția Europeană a Medicamentului. Mai sunt cel puțin alte două produse pentru care Comisia Europeană are deja contractat vaccinul, deci și Români are acces la acele produse, dacă vor fi aprobate. Dacă mă întrebați pe mine, sunt moderat optimist că în următoarea lună, lună și jumătate vom vedea deja cantități mai mari, atât de la companiile care deja trimit vaccinuri în toată Europa, cât și de la alte companii”.

