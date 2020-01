De frica DNA, Gigi Becali schimbă foaia la FCSB

Becali a anunţat un acord cu suporterii din Peluza Nord. Becali va ajuta galeria cu materiale dar nu mai vrea să audă de speculă cu biletele pe care le dădea gratis pentru că i-e frică de DNA.

"Am vorbit azi cu Mustaţă. Eu l-am ajutat, îi trimiteam bani lunar acolo, la puşcărie. I-am spus că ajut galeria cu materiale, că nu au bani, dar numai cu factură la club, cu două, trei autocare, dar iar numai pe factură, nu dau bani şi ca să nu mai existe discuţii de bişniţă şi de speculaţii - că ei ce făceau, veneau ăia din provincie şi eu le dădeam bilete gratis lor şi ei le vindeau bilete la ăia din provincie, că eram noi proşti. Nu, tată. O să fie casă de bilete, cinci lei biletul la peluza de galerie. Toţi care vin din provincie nu trebuie să cumpere la speculă bilete, vor avea cinci lei biletul. Ajut galeria, dar nu vreau să am tangenţe cu ei, vreau linişte. Pe factură, pentru că procurorii mă vânează pe mine, nici o sută de lei nu dau fără factură, că mi-e frică. Nu mă bag în lucrurile administrative, dar mi-a zis Vali că jucăm la Buzău. Vali şi MM au fost acolo şi le-a plăcut. Şi acolo vor fi foarte ieftine biletele, o să fie 15.000 de oameni la fiecare meci. Am înţeles că abia aşteaptă cei de acolo, primarul se ruga de noi ca să facă spectacol pentru populaţia din Buzău, pentru buzoieni. Totdeauna am fost bine primiţi la Buzău. Acolo cred că vom juca. Dar sunt lucruri pe care nu le stăpânesc, le-am spus să facă ce vor", a precizat Becali.

