De la 'Man of Steel' la 'Doamna de fier': Amenințat cu demiterea de o supermajoritate parlamentară, Cîțu 'lovește' cu un citat

Conform declarațiilor adversarilor politici de la PSD, AUR și USR PLUS, Guvernul Cîțu are zilele numărate. Cele trei partide au un număr de 284 de mandate din totatul de 465 din Parlament. Situația tensionată în care se află PNL s-a simțit și la conferința de presă de după ședința de marți, când Florin Cîțu a plecat subit din fața reporterilor care îl asaltau cu întrebări.

Până la așteptata regrupare și contraatacul politico-mediatic, premierul Cîțu își reafirmă poziția inflexibilă, printr-un citat din fostul premier britanic Margaret Thatcher, supranumită „Doamna de fier”.

„If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.” („Dacă ți-ai propune să fii simpatizat, ai fi pregătit să faci compromisuri cu privire la orice, în orice moment, și nu ai realiza nimic.”, trad.) - este citatul folosit de Florin Cîțu.