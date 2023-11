De neînțeles - Revolta unui israelian de origine română: Hamas ne măcelăreau iar soldații IDF refuzau să intre

Sute de soldați au așteptat în afara kibbutzului Be'eri în timp ce teroriștii erau înăuntru, spun supraviețuitorii. The Times of Israel a relatat mărturia tulburătoare a unui membru al echipei de securitate civilă a kibbutzului, care a luptat până la ultimele gloanțe în calvarul din 7 octombrie.

Trupele Forțelor de Apărare ale Israelului au refuzat să atace teroriștii din Kibbutz Be'eri pe 7 octombrie și i-au lăsat pe membrii kibbutzului să se lupte singuri cu ei, a povestit un membru al echipei civile de securitate a comunității într-un interviu pentru Channel 12 difuzat miercuri, citat de publicația israeliană.

„Lucrul cel mai traumatizant pentru mine din acest calvar a fost să fiu evacuat după ore întregi de lupte și să ajung la intrarea în kibbutz și să văd 500 de soldați staționați în mod organizat și ordonat, stând și uitându-se la noi", a declarat Yair Avital, unul dintre membrii supraviețuitori ai echipei de securitate a kibbutzului.

Kibbutzul Be'eri a fost una dintre cele mai afectate comunități în acea sâmbătă. 10% din cei 1.200 de locuitori au fost nimiciți după ce aproximativ 3.000 de teroriști Hamas au luat cu asalt granița din Gaza și au intrat în Israel, ucigând 1.400 de persoane în orașele din sud, în bazele armatei și la un festival de muzică, rănind peste 5.400 și luând cel puțin 240 de ostatici.

Avital și alți membri supraviețuitori ai echipei de securitate au povestit, pentru Channel 12, calvarul lor și consideră că au fost abandonați de către IDF.

Yair Avitalba relatat că, la ora 7.30, la mai puțin de o oră după ce teroriștii au intrat în kibutz prin intrarea principală și prin găurile din gard, doi membri ai echipei de securitate erau morți și alți trei erau răniți.

În acel moment, spune supraviețuitorul, cinci polițiști israelieni au sosit pentru prima dată la fața locului, fiecare dintre ei având doar un pistol. Dându-și seama că erau prost echipați, aceștia s-au retras pentru a face rost de mai multe arme. Dar, pe măsură ce scenele de la Be'eri s-au repetat în toate comunitățile de la granița cu Gaza, aceștia au fost repartizați în alte zone și nu s-au mai întors.

La ora 9 dimineața, la mai bine de două ore după ce primii teroriști au pătruns pe poarta de intrare, o primă echipă de soldați FDI a ajuns la kibbutz. Dar cei 14 membri ai unității de elită Shaldag sosiți aici au fost rapid copleșiți și s-au retras înapoi la intrarea în kibbutz, potrivit relatărilor supraviețuitorilor.

În fața clinicii dentare din kibbutz, unde medicii au tratat răniții și unde echipa de securitate a luptat până când s-au terminat gloanțele în acea zi de 7 octombrie, Avital a povestit la Channel 12 ce a văzut acolo în dimineața atacului Hamas.

Potrivit acestuia, echipa de securitate a kibbutzului, epuizată, a continuat să ceară IDF să intervină cu întăriri. Yair Avita a relatat că abia la ora 13.00 s-a întors o echipă de soldați Shaldag, de data aceasta însoțită de o echipă din unitatea de elită Sayeret Matkal.

„Au fost în sfârșit forța care a reușit să întoarcă puțin situația în zonele în care erau poziționați", a declarat Yuval Weiss, membru al echipei de securitate.

Până la ora 14.00, lucrurile s-au înrăutățit.

„Cel puțin opt grenade au explodat aici, iar muniția noastră se terminase deja", a povestit Avital.

Captiv în clinică și înconjurat de cadavre și plin de sânge, Avital a făcut pe mortul, ținându-și respirația, în timp ce teroriștii examinau fiecare cadavru și executau pe oricine credeau că ar mai putea fi în viață.

Supraviețuitorul a relatat pentru Channel 12 că la ora 18.30, trupele IDF au ajuns în cele din urmă la clinică, unde Avital și asistenta din kibbutz, Nirit, erau singurii supraviețuitori.

„Cinci sute de soldați ai FDI erau afară, organizați, cu câini, cu echipamente, arme și vehicule blindate; stăteau afară și niciunul dintre ei nu făcea nimic. Am strigat la ei de pe targă: <> și niciunul dintre ei nu s-a uitat la mine, niciunul nu a spus nimic, Tot repetau: <>, a relatat bărbatul, explicând că insistența că zona trebuia să fie „sterilă" înainte ca soldații să poată intra era un semn că niciunul dintre ei nu înțelegea ce se întâmpla în interiorul kibbutzului.

„Oamenii de aici pierdeau sânge în fiecare minut, iar armata era acolo și nu înțelegea ce se întâmplă, iar asta mi-a frânt inima", a spus Avital.

FDI a avut nevoie de două zile pentru a finaliza evacuarea Kibbutzului Be'eri și pentru a se asigura că nu a mai rămas niciun terorist. Kibbutzul era înainte de atacul Hamas cea mai mare comunitate dintre cele 25 care alcătuiesc Consiliul Regional Eshkol, potrivit The Times of Israel.

108 persoane din kibbutz au fost ucise și s-a stabilit că zeci de persoane de aici au fost duse în Gaza ca ostatici.

