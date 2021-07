De Ziua Imnului, 20 de viitori medici militari au devenit ofiţeri, la Mureș

În cadrul ceremoniei militare pentru marcarea Zilei Imnului de stat al României, 20 de viitori medici militari, studenţi ai promoţiei "Regele Mihai I - 100" la Secţia de Pregătire Medico-Militară de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade'' din Târgu Mureş, au devenit ofiţeri ai Armatei Române, potrivit Agerpres.

Ceremonia a fost organizată de Garnizoana Târgu Mureş şi Secţia de Pregătire Medico-Militară de la UMFST Târgu Mureş.

"Douăzeci de studenţi militari au devenit astăzi ofiţeri. Este o recunoaştere pe care o au în urma unor performanţe universitare, dar şi militare. Aceşti ofiţeri sunt practic parte a unui grup mai mare de studenţi militari, 170, care învaţă la Târgu Mureş, care se pregătesc să devină medici militari la Târgu Mureş, Târgu Mureşul fiind unul dintre cele două centre, alături de Bucureşti, care asigură o asemenea calificare", a declarat rectorul UMFST Târgu Mureş, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, în cadrul ceremoniei.Locţiitorul comandantului Garnizoanei Târgu Mureş, general de brigadă Claudiu-Ovidiu Dobocan, a arătat că meseria de medic militar este una de viitor, însă este o profesie plină de responsabilităţi.

"Nu e un domeniu uşor şi nu e un domeniu sigur, e un domeniu în care poţi greşi, un domeniu în care costurile sunt, de obicei, în vieţi umane. Este un domeniu de viitor, de care societatea română are nevoie, şi Armata, ca parte a societăţii române, are nevoie la fel", a menţionat general de brigadă Claudiu-Ovidiu Dobocan.



Ceremonia de acordare a primului grad de ofiţer a fost organizată împreună cu ceremonia de absolvire a studiilor universitare de licenţă a ofiţerilor medici, în Cetatea Medievală din Târgu Mureş, iar în cadrul acesteia a fost intonat Imnul Naţional şi a fost oficiată o slujbă religioasă.



În acest an, la specializarea Medicină militară de la UMFST Târgu Mureş, concurenţa la admitere a fost de 5 candidaţi pe un loc.



În urmă cu o seară, la Târgu Mureş a fost organizată festivitatea de absolvire a celor aproximativ 2.000 de studenţi absolvenţi ai Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade", cei mai mulţi din istoria universităţii.



Potrivit UMFST Târgu Mureş, cei 1.988 de absolvenţi din cadrul celor 7 facultăţi, reprezentând 46 de programe de licenţă şi 38 de masterat, au avut parte de o ceremonie, cu respectarea măsurile de prevenire a infecţiei cu noul coronavirus.



"De la fuziunea celor două universităţi, UMF şi Universitatea 'Petru Maior', din 2018, până la tranziţia către educaţia online, fiecare student de aici a rămas flexibil şi a realizat că singura certitudine din viaţă este, aproape paradoxal, schimbarea. Nu ştiu dacă au mai fost generaţii din istoria universităţii care au avut de-a face cu atâtea tranziţii în ultimii ani, fie că acestea au fost cauzate de dorinţa universităţii de a se moderniza şi de a-şi îmbunătăţi calitatea educaţiei, fie că ele au fost rezultatul situaţiei cauzate de coronavirus, o încercare care ne-a forţat atât pe noi, profesorii voştri, cât şi pe voi, studenţii noştri, să regândim procesul de predare, de învăţare şi să ne adaptăm unei noi realităţi. Pentru capacitatea voastră de rezilienţă suntem cu toţii mândri de voi! Aţi reuşit deseori imposibilul, aţi cucerit imposibilul şi aţi învins imposibilul. Dincolo de tot ce aţi învăţat din cărţi, la cursuri şi de la profesori, aş vrea să vă spun azi că poate greşim atunci când considerăm că starea de normalitate este reprezentată de stabilitate şi de menţinerea unui statu-quo. Dacă am considera că normalitatea înseamnă de fapt schimbare şi adaptare permanentă, iar o perioadă de aşa-zisă stabilitate poate fi numai un accident, o perioadă scurtă de care nu trebuie să ne lăsăm înşelaţi, poate că într-adevăr această abordare ar putea fi secretul succesului viitor", le-a transmis absolvenţilor rectorul UMFST Târgu Mureş, dr. Leonard Azamfirei.