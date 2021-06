De Ziua Internaţională a Copilului, intrarea liberă la sediile Muzeului Naţional 'George Enescu'

Cele trei sedii ale Muzeului Naţional "George Enescu", de la Bucureşti, Sinaia şi Tescani, vor fi deschise de 1 iunie, în programul de vizitare 10.00 - 17.00. Intrarea este liberă, conform news.ro

Pe data de 1 iunie 1956, prin Ordinul 1095 al Ministrului Culturii M. Alexandru, a fost înfiinţat Muzeul memorial ”George Enescu”, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141.

Pentru a marca cei 65 de ani de la înfiinţare, dar şi Ziua Internaţională a Copilului, muzeul va fi deschis în programul de vizitare 10.00 - 17.00.

De la ora 10.00, va fi difuzat online (Facebook şi Youtube) un nou episod EnescuTube din seria de videoclipuri despre lucrările lui George Enescu în cadrul proiectului "Enescu pe înţelesul tuturor". Autor: prof. univ. dr. DHC Dan Dediu, compozitor şi muzicolog.

Totodată, va fi disponibilă online şi expoziţia "Eduard Caudella - 180 ani de la naştere (1841 - 2021)".

La Bucureşti, la ora 12.00, în Sala Cantacuzină, este programat un mini recital, oferit de tineri interpreţi.

În program: Henryk Wieniawski - "Concertul nr. 2", partea I, acompaniază prof Smaranda Ilea, pian - interpretează: Aaron Mirea (vioară), cls a Xa, Colegiul Naţional de Artă ”George Enescu”, prof Alina Ghiugan. Serghei Rahmaninov - "Elegiac II", p. a IIa - interpretează: Mihaela Mitrofan, vioară, student an II, UNMB, Valentin Dimitrie Simion, violoncel, student an I, UNMB, Dragoş Daniel Saliu , pian, student an I, UNMB, "Marcia" de Carl Maria von Weber şi 2. "Danse negre" de Jacques Féréol Mazas - interpretează: Vioara I Patricia Coteanu, cls. a VIII-a, prof. Claudia Angelescu - Vioara II, Nadia Coteanu, cls. a III-a , prof. Marina Ţăran - Violoncel, Julia Coteanu, cls. a VI-a, prof. Ani Marie Paladi - Pian, Monica Coteanu, cls. a X-a, Şcoala Gimnazială de Arte ”Iosif Sava”, "Tarantella" de John Paul Cooper - Interpretează: Nadia Coteanu acompaniată la pian de Monica Coteanu.