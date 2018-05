Decizia ÎCCJ în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri - MINUTA

Fostul deputat Viorel Hrebenciuc a fost condamnat miercuri de ÎCCJ la 2 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de păduri, pentru trafic de influenţă.

În acelaşi dosar, fostul deputat Ioan Adam a primit 2 ani de închisoare cu executare, pentru cumpărare de influenţă, iar Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, - 2 ani cu suspendare, pentru complicitate la trafic de influenţă.În acest dosar, ÎCCJ a mai decis şi condamnarea Ancăi Roxana Adam (soţia deputatului Ioan Adam, judecătoare la Tribunalul Braşov) la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru complicitate la cumpărare de influenţă.Fostul ministru Tudor Chiuariu şi Adam Crăciunescu (directorul general Romsilva), inculpaţi în dosar, au fost achitaţi.

MINUTA:

278/1/2015 - În majoritate: I. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Adam Ioan pentru comiterea infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecin?e deosebit de grave, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 297 alin. (1) Cod penal cu aplicarea art. 309 Cod penal; constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal ?i cumpărare de influen?ă, prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. (pct. 1-3 din rechizitoriu). b) Conform art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Adam Ioan (pct. 4 şi 5 din rechizitoriu). -din două infrac?iuni de cumpărare de influen?ă, prevăzute fiecare de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, -într-o singură infrac?iune de cumpărare de influen?ă, prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Adam Ioan, la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal, interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin. (1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 20.11.2014 la 29.06.2015. II. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Hrebenciuc Viorel pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) Conform art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Hrebenciuc Viorel (pct. 3 din rechizitoriu): - din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, - în instigare la infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002; Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Hrebenciuc Viorel, pentru instigare la infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. c) În baza art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin. (10) Cod procedură penală, art. 19 din Legea nr. 682/2002 ?i cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Hrebenciuc Viorel la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal, interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin. (1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 28.10.2014 la 29.06.2015. III. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Ordog Lorand Andras, pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecin?e deosebit de grave, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal raportat la art. 309 Cod penal. b) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art.16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, achită pe inculpatul Ordog Lorand Andras pentru comiterea infrac?iunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 Cod penal raportat la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000 (pct. 2 din rechizitoriu). c) În baza art. 254 alin. (1) Cod penal anterior raportat la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data comiterii faptei), cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Ordog Lorand la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de luare de mită (pct. 3 din rechizitoriu). Conform art. 65 Cod penal anterior, interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 64 alin. (1) lit. a), b) ?i c) Cod penal anterior, respectiv: dreptul de a alege ?i de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a exercita profesia de judecător. Conform art. 71 Cod penal anterior, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 64 alin. (1) lit. a), b) şi c) Cod penal anterior, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 88 alin. (1) Cod penal anterior, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 03.12.2014, şi de la 08.12.2014 la 29.06.2015. Conform art. 25 alin. (5) Cod procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice, privind restabilirea situa?iei anterioare pronun?ării deciziei civile nr. 231/R/17.04.2012 a Tribunalului Covasna. Ridică măsurile asigurătorii dispuse în cauză prin ordonan?a procurorului din data de 08.01.2015, respectiv sechestrul asupra următoarelor bunuri imobile: imobil (teren în suprafa?ă de 100 mp ?i construc?ie casă de cărămidă) situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 96, jude?ul Covasna, înscris în CF nr. 32234 Sfântu Gheorghe la A1 nr. top 327/8/1 ?i al A1.1 sub număr nr. cad. C1 top 327/8/1;Imobil (teren în suprafa?ă de 163 mp) situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 96, jude?ul Covasna, înscris în CF nr. 32235 Sfântu Gheorghe la A1 nr. cad/top 327/8/2; Imobil (teren în suprafa?ă de 180 mp) situat în municipiul Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr. 96, jude?ul Covasna, înscris în CF nr. 24626 Sfântu Gheorghe la A1 nr. cad/topo 24626; aparţinând inculpatului Ördög Lóránd – András (CNP ….) ca bunuri comune împreună cu so?ia sa Ördög Melinda (CNP …). IV. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Sturdza Paltin-Gheorghe pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal şi de cumpărare de influen?ă, prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (pct. 1 şi 2 din rechizitoriu). b) Conform art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Sturdza Paltin-Gheorghe (pct. 3 şi 4 din rechizitoriu): -din două infrac?iuni de cumpărare de influen?ă, prevăzute fiecare de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal şi art. 5 Cod penal, -într-o singură infrac?iune de cumpărare de influen?ă, prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal. În baza art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Sturdza Paltin-Gheorghe la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal, interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de trei ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin. (1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 23.10.2014 la 29.06.2015. V. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Bengescu Dan Costin pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) În baza art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Bengescu Dan Costin la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal, interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin.(1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 15.10.2014, şi de la 17.10.2014 la 29.06.2015. VI. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Kadas Iosif pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) În baza art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 condamnă pe inculpatul Kadas Iosif la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de cumpărare de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerci?iul drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin.(1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 15.10.2014, şi de la 17.10.2014 la 28 01.2015. VII. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Hrebenciuc Andrei, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) Conform art. 386 alin. (1) Cod procedură penală, schimbă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Hrebenciuc Andrei (punctul 2 din Rechizitoriu): - din infracţiunea de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, - în instigare la infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Hrebenciuc Andrei pentru instigare la infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. c) În baza art. 26 Cod penal anterior raportat la art. 257 alin. (1) Cod penal anterior ?i art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 396 alin (10) Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Hrebenciuc Andrei la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de trafic de influen?ă. Face aplicarea art. 71 Cod penal anterior şi interzice, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) Cod penal anterior: dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Conform art. 81 Cod penal anterior, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal anterior. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal anterior, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia asupra disp. art. 83 şi 84 Cod penal anterior şi consecinţelor nerespectării acestora. Conform art. 88 alin. (1) Cod penal anterior, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 23.10.2014 la 29.06.2015. VIII. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Iacob Sorin Ion pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) În baza art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul Iacob Sorin Ioan la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de cumpărare de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin. (1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata măsurilor preventive (reţinere, arestare preventivă şi durata arestului la domiciliu) de la 16.10.2014 la 28.01.2015. IX. Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Varga Ioan Gheorghe, pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal, trafic de influen?ă prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cumpărare de influen?ă prevăzută de art. 292 alin. (1) Cod penal ?i complicitate la spălare a banilor, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002. X. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Călugăr Daniel Constantin pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal şi infracţiunea de trafic de influen?ă prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. XI. Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Chiuariu Tudor Alexandru pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal, trafic de influen?ă prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, spălarea banilor prevăzută de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 şi trafic de influen?ă, prevăzută de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000. XII. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală achită pe inculpatul Mătă?el Ioan, pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) În baza art. 292 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, condamnă pe inculpatul Mătăşel Ioan la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru infracţiunea de cumpărare de influen?ă. Conform art. 67, 66 Cod penal interzice ca pedeapsă complementară, pe o perioadă de 3 ani, exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a), b), d) Cod penal, respectiv: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a alege. Conform art. 65 alin. (1) Cod penal, interzice ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) şi d) Cod penal, a căror exercitare a fost interzisă ca pedeapsă complementară. Conform art. 72 alin. (1) Cod penal, deduce din pedeapsa stabilită durata reţinerii pentru 24 ore din data de 16.10.2014. XIII. În baza art. 26 Cod penal anterior, raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptelor), cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata Sturdza (fostă Zaharia) Gabriela Rodica, la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de cumpărare de influen?ă. Face aplicarea art. 71 Cod penal anterior şi interzice, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) Cod penal anterior: dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice; dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Conform art. 81 Cod penal anterior, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe un termen de încercare de 4 ani, stabilit conform art. 82 Cod penal anterior. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal anterior, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia asupra disp. art. 83 şi 84 Cod penal anterior şi consecinţelor nerespectării acestora. XIV. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpata Adam Anca Roxana pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) În baza art. 26 Cod penal anterior, raportat la art. 61 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 (în forma în vigoare la data faptelor), cu aplicarea art. 5 Cod penal, condamnă inculpata Adam Anca Roxana la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru complicitate la infracţiunea de cumpărare de influen?ă. Face aplicarea art. 71 Cod penal anterior şi interzice, ca pedeapsă accesorie, drepturile prevăzute de art. 64 lit. a) şi b) Cod penal anterior: dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice şi dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat. Conform art. 81 Cod penal anterior, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicate, pe un termen de încercare de 4 ani stabilit conform art. 82 Cod penal anterior. Conform art. 71 alin. (5) Cod penal anterior, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. Atrage atenţia asupra disp. art. 83 şi 84 Cod penal anterior şi consecinţelor nerespectării acestora. XV. Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Durlan Iulian pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infrac?ional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. XVI. a) Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, achită pe inculpatul Crăciunescu Adam pentru comiterea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de art. 367 alin. (1) Cod penal. b) Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de Parchet, de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care a fost trimis în judecată inculpatul Crăciunescu Adam din infrac?iunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal, în infrac?iunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (2) Cod penal. Conform art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, achită pe inculpatul Crăciunescu Adam pentru infracţiunea de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal. Respinge ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea vătămată Suciu Alina împotriva inculpatului Crăciunescu Adam. Obligă fiecare dintre inculpaţii Adam Ioan, Hrebenciuc Viorel, Sturdza Paltin-Gheorghe, Bengescu Dan Costin, Hrebenciuc Andrei, Zaharia Gabriela Rodica, Adam Anca Roxana, Ordog Lorand Andras, Kadas Iosif, Mătă?el Ioan, Iacob Sorin Ion, la câte 15.000 lei, cheltuieli judiciare către stat. Cheltuielile judiciare în ceea ce îi priveşte pe inculpa?ii Varga Ioan Gheorghe, Călugăr Daniel Constantin, Chiuariu Tudor Alexandru, Durlan Iulian, Crăciunescu Adam, rămân în sarcina statului. Onorariul parţial al avocatului din oficiu, în sumă de câte 120 lei pentru fiecare dintre inculpaţii Hrebenciuc Viorel, Sturdza Paltin-Gheorghe, Bengescu Dan Costin, Zaharia Gabriela Rodica, Kadas Iosif, Mătă?el Ioan, Iacob Sorin Ion, rămâne în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei de pe minută. Pronunţată în şedinţă publică azi, 9 mai 2018. Opinie separată Numai în sensul achitării inculpatului Ordog Lorand Andras în baza art. 396 alin. (5) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prevăzută de art. 289 C.pen. raportat la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. (pct. 3 din Rechizitoriu).