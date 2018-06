DECIZIA lui Robert Turcescu: 'Îmi retrag semnătura'

Închisoare între 3 luni şi 3 ani de zile - aceasta este pedeapsa propusă de printr-un proiect de lege care are în vedere 'combaterea antiromânismului". Actul a fost iniţiat de deputaţii PMP şi PNL şi a stârnit multe controverse publice.

"De curând, Parlamentul României a adoptat o Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului. Prevederile acestei legi sunt cât se poate de valabile şi identic aplicabile pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului, un curent suţinut care se manifestă şi proliferează tot mai agresiv. Antiromânismul este o formă de luptă împotriva tuturor expresiilor de afirmare a identităţii româneşti, de contestare a suveranităţii naţionale legitime a naţiunii române, cât şi de exprimare a unor idei, concepte, doctrine ori politici care vizează xenofobia în raport cu poporul român ori discriminarea negativă a acestuia", se arată în expunerea de motive care însoțește proiectul.

Deputatul Robert Turcescu a anunţat, pe Facebook, că îşi va retrage semnătura de pe proiect.

"Îmi retrag semnatura de sustinere!

Noaptea e un sfetnic bun. Am decis sa-mi retrag semnatura de sustinere de pe proiectul de lege privind "antiromanismul". Probabil ca in zilele urmatoare acest proiect va fi retras complet din circuitul legislativ de catre initiatori. Multumesc tuturor celor care, pertinent, mi-au atras atentia ca acest proiect ar putea da nastere la interpretari abuzive. Intr-adevar, traim vremuri tulburi in care o astfel de lege ar putea fi folosita impotriva unor oameni de buna-credinta, dar incomozi pentru cei aflati la putere.

Errare humanum est sed perseverare diabolicum", a scris Turcescu.