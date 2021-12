Decizia unui judecător din Paris în cazul lui Luc Besson, acuzat de viol

Un judecător de instrucţie din Paris a decis joi stoparea cercetărilor care îl vizează pe cineastul Luc Besson, acuzat în urmă cu trei ani de viol de actriţa olandezo-belgiană Sand Van Roy într-un dosar emblematic pentru mişcarea #MeToo, informează AFP.

Magistratul a respectat solicitarea formulată de Parchetul din Paris, care a cerut pe 8 octombrie stoparea acestei anchete judecătoreşti, care a fost intens mediatizată, scrie agerpres.ro.

Luc Besson a fost unul dintre starurile franceze vizate de valul de acuzaţii formulate de numeroase femei care au afirmat public că au fost victime ale unor violuri sau agresiuni sexuale comise de bărbaţi influenţi, după punerea sub acuzare a producătorului american Harvey Weinstein în octombrie 2017.

Cineastul francez, în vârstă de 62 de ani, a contestat acuzaţiile formulate împotriva lui. El nu a fost pus oficial sub acuzare, ci doar plasat sub incidenţa unui regim mai puţin incriminant, cel de martor asistat, pe 25 ianuarie, la finalul unei audieri îndelungate.

Procesul a demarat odată cu depunerea unei plângeri pentru viol pe 18 mai 2018 de actriţa Sand Van Roy împotriva influentului regizor şi producător francez, după o întâlnire cu acesta într-un hotel din Paris.

Două luni mai târziu, actriţa a denunţat şi alte violuri şi agresiuni sexuale, care ar fi fost comise, conform dezvăluirilor ei, într-un interval de doi ani în cadrul unei "relaţii de control profesional" pe care ar fi avut-o cu Luc Besson.

Plângerile ei au fost însă clasate fără urmări legale în februarie 2019 de Parchetul din Paris, care a considerat că nu a putut "să caracterizeze infracţiunea denunţată".

Acuzatoarea a contestat apoi, punctual, procedura desfăşurată de justiţia franceză, pe care a acuzat-o că a fost părtinitoare, incompletă şi care "i-a distrus viaţa".

Regizorul şi actriţa s-au confruntat o dată faţă în faţă, în decembrie 2018, într-un sediu al Poliţiei judiciare franceze, în timpul anchetei preliminare. Contrar dorinţelor exprimate de Sand Van Roy, cei doi nu au mai fost aduşi faţă în faţă în perioada următoare, după ce ancheta a fost încredinţată judecătorilor de instrucţie.

"Regret că am depus plângere, această ţară nu le protejează pe victimele unor oameni cunoscuţi", a declarat actriţa olandezo-belgiană într-un interviu acordat la jumătatea lunii noiembrie pentru postul public de televiziune din Franţa.

Joi, ea a anunţat pe Twitter că va depune o "plângere pentru uz de fals" împotriva magistratului care a pronunţat sentinţa de anulare a cercetărilor judiciare care îl vizează pe Luc Besson.

Actriţa Sand Van Roy a jucat în filmul "Valerian şi oraşul celor o mie de planete", regizat de Luc Besson.

"Nu am violat niciodată în viaţa mea o femeie. Nu am ridicat niciodată mâna asupra unei femei. Nu am ameninţat niciodată o femeie. Nu am constrâns niciodată fizic sau moral o femeie, indiferent despre ce ar fi vorba", a declarat Luc Besson în octombrie 2019.

"Regret că am avut o relaţie cu această tânără în condiţiile în care, într-adevăr, exista un raport de subordonare între noi, chiar dacă eu nu l-am considerat astfel", a adăugat cineastul francez.

Luc Besson, care are cinci copii, este şi un influent om de afaceri, care s-a aflat la originea înfiinţării Cite du Cinema, la nord de Paris.

După denunţul formulat de Sand Van Roy, alte opt femei au făcut declaraţii pentru cotidianul de investigaţie online Mediapart în legătură cu gesturi deplasate şi chiar agresiuni verbale care ar fi fost comise de regizorul Luc Besson, autorul unor filme celebre precum "Le Grand Bleu", "Nikita" şi "Al cincilea element". Faptele reclamate erau în majoritatea lor deja prescrise.