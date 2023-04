Decizie ciudată a Rusiei: s-au retras dintr-o bază militară importantă din Crimeea/ Foto

Imagini satelitare surprinse de satelitul Sentinel 2 aparţinând Uniunii Europene (UE) la 21 ianuarie 2023, relevau o prezenţă importantă de echipament militar rusesc, informează News.ro.

Imagini de mare rezoluţie Maxar de la 11 februarie 2023 surprindeau zeci de vehicule blindate ruseşti - inclusiv tancuri şi piese de artilerie.

Imagini noi, realizate de satelitul Sentinel 2 al UE dezvăluie că majoritatea acestor vehicule nu se mai află în bază.

Era neclar imediat de ce Moscova şi-a mutat echipament şi nici unde.

Însă reprezentanţi ai ocupaţiei ruse în Crimeea avertizau la începutul lui aprilie că se aşteptau la o contraofensivă ucraineană în peninsulă.

”Cred că decizia de a construi structuri defensive în Crimeea şi în apropierea peninsulei a fost corectă şi justificată”, declara la 11 aprilie guvernatorul rus al Crimeei ocupate, Serghei Aksionov.

Imagini satelitare Maxar din perioada 11-16 februarie relevau o mare concentrare de structuri defensive în apropiere de Medvedivka, inclusiv o reţea de tranşee şi de bariere de beton antitanc în formă de pană, denumite ”dinţi de dragon”.

O imagine Maxar de la 3 ianuarie arată că fortificaţiile erau mult mai reduse la începutul acestui an.

”În general, pot să spun că forţele noastre armate au construit o apărare modernă şi profund eşalonată”, declara Aksionov la 11 aprilie.

”Asta nu înseamnă că ea va fi folosită în scopul prevăzut”, adăuga el.

”Trebuia să ne pregătim de orice scanriu şi am făcut-o”, spunea el.

În baza acestor declaraţii ale lui Aksionov, unii experţi consideră că retragerea echipamentului militar rus de la baza de la Medvedivka ar putea fi o operaţiune defenivă înaintea unei contraofensive ucrainene.

Over the past few months, Russian troops have withdrawn their military equipment from the Medvedivka village of Dzhankoy district in the north of the temporarily occupied Crimea. After that, trenches were built there. #UkraineWar pic.twitter.com/XY4OTn2NC3