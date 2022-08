Decizie incredibilă în Portugalia: curățenia stradală a fost interzisă din cauza scumpirii apei

Confruntat cu o secetă fără precedent, guvernul portughez a recomandat celor 43 de municipalități să majoreze temporar prețul apei pentru cei mai mari consumatori și să suspende curățarea străzilor și udarea parcurilor și grădinilor publice, potrivit Reuters. Întreaga Portugalie continentală suferă de secetă severă sau extremă în urma valurilor de căldură din ultimele luni, potrivit Institutului național de meteorologie IPMA. Ministrul Mediului, Duarte Cordeiro, a declarat miercuri seara că, din cele 61 de baraje din Portugalia continentală, 10 se află într-o situație critică, cu un volum de apă înmagazinat sub 20% din capacitatea lor.

Barajele aproape uscate ar trebui să alimenteze 40 de municipalități din nordul și centrul țării, iar trei se află în Algarve, o regiune dependentă de turism. Deși țara în ansamblu are suficientă apă în rezervoarele sale pentru doi ani de consum, cele 10 aflate în situație critică nu au apă suficientă pentru un an, a declarat Cordeiro. Portugalia are în total 278 de municipalități, iar acestea sunt responsabile pentru furnizarea apei către populație. În cele 43 cele mai afectate, Cordeiro a declarat că guvernul a recomandat ca, pentru perioada în care seceta a fost cea mai severă, să crească prețul pentru familiile și companiile care consumă mai mult de 15 metri cubi de apă pe lună.

Familia medie din țară consumă 10 metri cubi pe lună.

De asemenea, acestea trebuie „să suspende temporar utilizările neesențiale ale apei, și anume pentru spălarea străzilor și udarea spațiilor verzi, precum și în fântânile decorative și piscine”, a spus el, adăugând că guvernul va contribui la asigurarea implementării rapide a acestor măsuri.

„Există întotdeauna posibilitatea legală ca guvernul să adopte măsuri cu mai multă forță decât recomandările, deși nu este necesar pentru moment”, a spus el, precizând că municipalitățile sunt dispuse să acționeze. În februarie, guvernul a ordonat ca șase baraje să oprească producția de electricitate, iar începând cu luna august, Portugalia a întrerupt irigarea terenurilor de golf și a parcurilor și grădinilor publice din Algarve pentru a evita să fie nevoită să raționalizeze apa pentru uz uman.