Decizie șoc: O echipă de fotbal se retrage din campionat din cauza PSD şi a abuzurilor Jandarmeriei. Anunțul primăriei

O echipă de fotbal din Liga a III-a se retrage din campionat, în semn de protest în semn de protest față de abuzurile Jandarmeriei şi de "jocurile politice obscure" ale Partidului Social Democrat (PSD).

Primăria din Medgidia a transmis un comunicat de presă în care anunţă retragerea Clubului Sportiv Medgidia din campionat, motivând că Jandarmeria Constanța a interzis accesul spectatorilor pe stadionul din localitate și că PSD ar fi comandat această decizie a jandarmilor.

"În semn de protest față de atitudinea Jandarmeriei Constanța, Clubul Sportiv Medgidia anunță retragerea echipei de fotbal din Liga a III- a

Jocurile politice obscure practicate de Partidul Social Democrat atât la nivel național cât și în județul Constanța ating din păcate și domeniul sportiv al municipiului Medgidia.

Clubul Sportiv Medgidia anunță retragerea echipei de fotbal din Liga a III- a, în semn de protest față de acțiunea abuzivă a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Mihail Kogălniceanu” Constanța care, prin adresele nr.2198040/22.08.2018 și 2198067/24.08.2018, interzice accesul spectatorilor pe stadionul aflat în incinta Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia, la meciurile echipei de fotbal.

Această decizie aberantă reprezintă o premieră în istoria sportului românesc și demonstrează, dacă mai era cazul, având în vedere și incidentele petrecute în data de 10 august 2018, că din păcate, instituțiile statului român au fost transformate în simple arme politice.

Stadionul Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” Medgidia se află pe locul trei în România în ceea ce priveşte numărul de locuri în tribune, 32.700 (după Arena Naţională, cu 55.634 locuri şi stadionul Dan Păltinişanu din Timişoara, cu 32.972) și nu a înregistrat până în acest moment niciun fel de incidente de securitate.

După doi ani de zile de eforturi susținute ale administrației publice locale de a finanța atât actul sportiv cât și reabilitarea Complexului Sportiv „Iftimie Ilisei” dar și ale sportivilor legitimați, care au ajuns la performanțe naționale notabile, astăzi se încercă prin metode obstructive distrugerea acestui domeniu sportiv.

„În calitate de primar al municipiului Medgidia doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile comise de reprezentanții Jandarmeriei Române și consider că instituțiile abilitate ar tebui să cerceteze modul în care comenzile politice interferează cu aplicarea legislației în vigoare. După zece ani în care orașul Medgidia a fost vitregit de sport, am înființat acest club sportiv în care activează peste treizeci de ramuri sportive. Iar acum, când am ajuns la performanțe, se dorește a se face totul praf. Această situație creată reprezintă o gravă jignire adusă tuturor cetățenilor municipiului nostru” declară edilul municipiului Medgidia, Valentin Vrabie", se arată în comunicatul Primăriei Medgidia.