Decizie REVOLTĂTOARE a lui Sebastian Cucoş, șeful Jandarmeriei Române: 'Colegii mei și-au făcut datoria, oamenii în uniformă își merită respectul'

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoş, șef interimar al Jandarmeriei, a susținut o declarație de presă în care a lăudat jandarmii. El a comentat și faptul că președintele Klaus Iohannis a refuzat, momentan, să acorde avizul său în CSAT pentru numirea lui definitivă în funcția de șef al jandarmilor până la terminarea anchetei declanșate de Parchet.

Deși jurnaliștii se așteptau la declarații despre cum au acționat jandarmii în noaptea de 10 august și despre ce măsuri a luat Jandarmeria, Cucoș a refuzat să stea la discuții.

”Pentru cine nu mă cunoaște, am 22 de ani de carieră militară, într-o instituție ăn care am evoluat treaptă cu treaptă. Nu am făcut decât să îmi iubesc țara, să cred în Dumnezeu, în jurământ și în oamenii mei. Prea ne-am învrăjbit români contra români, prea ne urâm unii pe alții. Haideți, să ne așezăm un pic! Cei care au greșit vor plăti, sunt instituții care trebuie să își facă treabă și noi să fim lăsați să ne facem treaba. Jandarmii aceștia sunt aceiași oameni pe care i-ați văzut la inundații, care au scos oamenii din zăpadă.

Polarizări diferite despre mine, că îmi voi da demisia, voi fi judecat. Am absolvit un examen legal, după absolvirea lui, pentru ocuparea poziției e necesar avizul CSAT. E o procedură și durează. Nu fac decât să aștept ca acest parcurs procedural să se încheie. Dragi români, suntem în anul Centenar, suntem în anul Unirii. Haideți, să ne așezăm la calm, moderație! În ceea ce-i privește pe colegii mei, vă asigur că și-au făcut datoria, că oamenii în uniformă își merită respectul. Dacă cineva se face vinovat de ceva, indiferent dacă e în uniformă sau civil, va fi tras la răspundere, instituțiile își vor face treaba”, a spus Sebastian Cucoş.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că numirea noului șef al Jandarmeriei Române, Sebastian Cucoș, va fi făcută după ce procurorii militari vor finaliza ancheta privind intervenția forțelor de ordine la protestul din 10 august.