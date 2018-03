Declarație de 'război'! Șeful CJ Ilfov dă în judecată Ministerul Fondurilor Europene: 'Județul va fi privat de 340 de milioane de euro'

Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov Marian Petrache spune că va da în judecată Ministerul Fondurilor Europene pentru că după patru ani de când a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judeţul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentaţiei de accesare a fondurilor europene pentru rezolvarea problemelor de canalizare. Petrache a mai spus marţi, în cadrul seminarului "Împreună pentru dezvoltare durabilă - Dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov”, organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Secretariatului General al Guvernului, că România pierde foarte multe oportunităţi din cauza unei capacităţi administrative slabe.

"Eu astăzi sau mâine dau în judecată Ministerul Fondurilor Europene. Judeţul Ilfov va fi privat de 340 de milioane de euro. Din 2014, când am pregătit masterplanul pentru perioada 2014-2020, după opt revizii, nici acum nu am primit acceptul pentru depunerea documentaţiei pentru accesarea fondurilor europene. Am vorbit cu doamna ministru (Rovana Plumb, n.r.), i-am explicat, nu poţi să laşi o comunitate din jurul Bucureştiului, să o privezi de această finanţare, în condiţiile în care bugetul Consiliului este undeva la 50 de milioane de euro, iar capacitatea lui investiţională este între 10 şi 15 milioane”, a declarat Marian Petrache la seminarul "Împreună pentru dezvoltare durabilă - Dezvoltarea regiunii Bucureşti-Ilfov”, organizat de Departamentul de Dezvoltare Durabilă al Secretariatului General al Guvernului.

El a adăugat că încearcă de şase ani să preia un teren în administrarea Consiliului judeţean Ilfov şi susţine că România pierde foarte multe oportunităţi din cauza capacităţii administrative slabe.

"Responsabilitatea autorităţilor publice este foarte mare, dar e şi mai mare responsabilitatea Guvernului. (...) Din punctul meu de vedere, noi pierdem oportunităţi pentru că avem o capacitate administrativă foarte slabă. Regret că spun asta, dar este foarte adevărat”, a subliniat Petrache.

Preşedintele Consiliului judeţean Ilfov a criticat şi faptul că în România lucrurile s-au înrăutăţit din 2008 până în prezent, enumerând lucrurile negative despre care se vorbea şi în Strategia de Dezvoltare Durabilă din 2008, precum declinul economic, sufocarea Capitalei, dezechilibrul dintre jumătatea vestică şi cea estică a ţării.

"Câteodată stau şi mă gândesc dacă este făcută cu bună ştiinţă sau doar prostia împinge la astfel de acţiuni. Adică să nu ai o autostradă ca să lege Transilvania de Moldova ai spune că este un act cu premeditare de creare a unei situaţii gen Catalonia”, a spus Petrache, potrivit News.ro.