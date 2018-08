Declarațiile lui Boris Johnson despre burqa dezbină Partidul Conservator

Starea de dezbinare s-a intensificat sâmbătă printre conservatorii britanici în legătură cu ironia făcută de fostul ministru de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, la adresa femeilor care poartă burca, unul dintre liderii aripei drepte din Partidul Conservator susţinând că partidul l-a supus pe Johnson la un "proces spectacol", informează dpa preluată de Agerpres.

Johnson a fost criticat de mulţi din interiorul şi exteriorul acestui partid, inclusiv de premierul Theresa May, după ce el a declarat pentru The Telegraph că femeile care poartă burqa seamănă cu "spărgători de bănci sau de cutii poştale". În prezent, Jonhson se confruntă cu audieri disciplinare în partid. Dacă se va considera că s-a abătut de la codul de conduită al partidului, politicianul ar putea fi exclus din partid.Publicând sâmbătă un articol în acelaşi cotidian, Jacob Rees Mogg, un influent lider de dreapta care conduce un grup de parlamentari eurosceptici din cadrul Partidului Conservator, a afirmat că "procesul spectacol" la care a fost supus Johnson este motivat de invidie şi teamă în faţa potenţialului de leadership al acestuia."Conservatorii nu şi-au exprimat înainte indignarea faţă de criticile la adresa bruqa. Şi atunci de ce acum?", a notat Ress Mogg, oferind tot el răspunsul: "Boris Johnson, dat fiind numeroasele sale succese, popularitatea de care se bucură din partea alegătorilor şi carisma sa, atrage şi destulă invidie", a notat el.Însă Rebecca Hilsenrath, directorul executiv al Comisiei pentru Egalitate şi Drepturi ale Omului, a declarat că afirmaţiile lui Johnson riscă să "dezumanizeze şi calomnieze femeile musulmane, stârnesc iritare şi dezbinare". "Oamenii politici trebuie să dea exemplu, să conducă dezbaterile într-un mod responsabil, iar un limbaj ca acesta inhibă dialogul legitim", citează The Guardian declaraţia făcută vineri de Rebecca Hilsenrath.Boris Johnson a demisionat din guvern în luna iulie, nemulţumit de abordarea premierului Theresa May privind Brexitul.