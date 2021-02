Declarație ȘOCANTĂ a lui Dacian Cioloş: 'Cresc pensiile, salariile, cresc investiţiile; atunci unde e austeritatea?'

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş a respins, duminică, ipoteza conform căreia bugetul pentru 2021 ar fi unul de austeritate, menţionând că pensiile şi salariile se majorează în baza unor decizii anterioare, iar investiţiile vor creşte la rândul lor, anunță AGERPRES.

"S-a decis deja o creştere a pensiilor care se aplică din 2021, deci pensia în 2021 va fi mare decât pensia în 2020. Salariul de bază, la fel, e decis deja că va creşte. (...) Nu se taie nimic, totul creşte, totul va fi mai mare decât anul trecut. Avem investiţii mai mari decât au fost proiectate anul trecut. Şi atunci cum putem vorbi de un buget de austeritate, când... cu toate că scade deficitul, pentru că faţă de cam 100 de miliarde, cât a fost deficitul în 2020, în 2021 obiectivul e să scadă cu 20 de miliarde. Asta ca să rămânem credibili, din punct de vedere al bugetului, inclusiv pe pieţele internaţionale, dacă vom mai avea nevoie de sprijin de acolo", a spus Cioloş, la Prima TV.

El a subliniat că bugetul nu este unul de austeritate, în schimb nu mai aduce "măsuri populiste" şi pune accent pe relansarea activităţii economice.

"Cresc pensiile, cresc salariile, cresc investiţiile care vor crea locuri de muncă. Atunci unde e austeritatea? A, că nu mai venim cu măsuri populiste, să decidem creşteri cu zeci de procente, care ştim că nu pot fi finanţate, pentru că obiectivul acum e ca oamenii care au un loc de muncă să nu şi-l piardă din cauza pandemiei, cei care au rămas fără loc de muncă să poată să îşi găsească un loc de muncă imediat ce se relansează activitatea, să vedem că IMM-uri, companii au bani ca să poată să producă în ţara asta - pentru că atunci când produci, atunci ai de unde să şi împarţi bani. Acesta e obiectivul Guvernului - să relanseze economia fără să afecteze categoriile socio-profesionale care au nevoie de resurse", a mai declarat el.

Pe de altă parte, Cioloş a arătat că va discuta cu premierul Florin Cîţu despre finanţarea pentru Sănătate.

"O să vedem care va fi bugetul final şi la Educaţie şi la Sănătate, eu am nişte semne de întrebare. (...) E nevoie şi la Sănătate, încă nu am ieşit din pandemie, ca să fie clar. Încă nu am ieşit din pandemie, deci e nevoie şi acolo. Vaccinurile acestea ... trebuie plătite. E toată partea de campanie de vaccinare care trebuie acoperită, chiar am discutat cu ministrul Vlad Voiculescu şi o să susţin şi luni, când mă văd din nou cu premierul, pe sectoarele astea, trebuie să găsim soluţii", a adăugat Dacian Cioloş.

În ceea ce priveşte gratuităţile pentru studenţi, Cioloş a precizat că acestea vor fi menţinute în cazul celor orfani sau care provin din case de copii, precum şi pentru cei care fac naveta.

"Nu mai facem populisme, ca şi în anii trecuţi, când Guvernul decide că naveta e finanţată, dar o dă în sarcina autorităţilor locale; unele autorităţi locale au bani, altele nu au bani şi dau vina pe Guvern", a mai spus el.