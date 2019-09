Declaratii ale președintelui României, Klaus Iohannis, la ora 17

Președintele României, domnul Klaus Iohannis, va susține joi, 12 septembrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presă (acces pentru reporterii și redactorii acreditați; oportunități de imagine pentru cameramanul și fotograful oficiali; imaginile video vor fi difuzate presei acreditate prin sistemul unic de transmisie în direct.

STIRIPESURSE:RO va trasnsmite LIVE video declarația presedintelui Romaniei.

Declarația lui Klaus Iohannis vine după ce ieri premierul Viorica Dăncilă a transmis noi solicitări de remaniere, dar și o solicitare de interimari la mai multe ministere.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că nominalizează în Guvern reprezentaţi ALDE la Mediu - Graţiela Gavrilescu, Energie - Ion Cupa, Relaţia cu Parlamentul - Ştefan Băişanu și că va trimite preşedintelui Klaus Iohannis şi nominalizarea lui Dan Chirilă la MAI şi pe cea a Cameliei Gavrilă la Educaţie, iar Dan Matei va fi propus ca vicepremier pe probleme economice.

”În calitate de prim-ministru am decis să nominalizez reprezentanţi ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante în urma demisiilor de la finalul lunii august. Am toată aprecierea pentru acei membri ai ALDE care au înţeles că România are nevoie de stabilitate şi, dincolo de interesul personal sau de miza politică, importante sunt România şi românii, şi au decis să respecte votul oamenilor din 2016 şi programul de guvernare pe care l-am asumat împreună. Este important să continuăm guvernarea, pentru a oferi stabilitate, să ne mobilizăm pentru consolidarea imaginii României în plan extern, mai ales în acest moment când trebuie să susţinem reprezentantul nostru pentru Comisia Europeană. Am decis să nominalizez reprezentanți ai ALDE pentru portofoliile rămase vacante. Am toată aprecierea pentru membrii ALDE care au decis să respecte votul din 2016 și programul de guvernare asumat împreună.

Am decis ca la Mediu și vicepremier să o propun pe Grațiela Gavrilescu. La Energie îl propun pe Ion Cupă, iar pentru Relația cu Parlamentul îl propun pe Alexandru Ștefan Băișanu.

Pentru că pe 12 septembrie expiră interimatul la MAI, pe 18 septembrie expiră interimatul la Educație, iar funcția pentru vicepremier pe probleme economice e vacantă fac următoarele propuneri:

MAI - Dan Chirilă

Educație - Camelia Gavrilă

Vicepremier - Dan Matei.

Sper ca de această dată domnul preşedinte Iohannis să acţioneze ca preşedinte al României şi nu ca şi candidat. Trebuie să primeze interesul României şi al românilor. Trebuie să acţionăm astfel încât oamenii să îşi primească salariile, pensiile, sa încurajăm acele proiecte care sunt importante pentru români. Când vine vorba de interesul românilor, trebuie să acţionăm cu foarte multă responsabilitate.”, a declarat Viorica Dăncilă.