Declinul unui rocker

Citu a fost intr-un final mazilit de catre PNL. Epopeea politica a acestui rocker neinteles se apropie de sfarsit. A imprumutat Romania cat pentru doua generatii, a cumparat vaccinuri cat pentru cinci Romanii si a plecat netulburat mai departe in drumul vietii. Romania nu este pregatita pentru acest geniu, s-a luptat cu fortele oculte si a fost invins. Acesta va fi discursul pentru urmatoarea perioada, in timp ce oamenii de rand vor continua sa se lupte pentru ziua de maine.

Cazul Citu este un model pentru generatia de trotinetari politici. Agresivi, tupeisti, fara substanta si plin de lozinci. Nu le pasa de oameni, au doar ambitii personale si se raporteaza la aceasta tara, cum se raporteaza scolarii la ora de latina. Nu ii intereseaza mai nimic si totul este o distractie gata de pus pe Facebook la sfarsitul zilei. Este dureros ca asemenea personaje au ajuns sa conduca destinele oamenilor. Daca Romania va avea probleme majore, este si pentru ca astfel de neterminati s-au aflat la carma ei in aceasta perioada complicata a istoriei.

Trecem printr-o schimbare din temelii a lumii. Cand se va incheia resetarea globala, putine lucruri vor mai fi ca inainte. Deglobalizarea va fi noul cuvant de ordine si fiecare stat va trebui sa se asigure ca poate supravietui economic si social. Numai uitandu-te la fetele acestor trotinetari prin politica, realizezi ca suntem singuri. Cum ar fi putut Citu sa perceapa ceva din tot ceea ce se intampla? A fost o drama pentru viitorul acestei natiuni ca astfel de oameni s-au aflat la butoanele puterii. Este un esec major al institutiilor, si ma opresc aici. Din respect pentru oamenii de buna credinta care le populeaza si care cred in Romania.

Aceasta lectie de prostie nationala o platim si vom continua sa o platim mult timp. Cu bani si cu destine frante ale multor cetateni. Acesti neterminati vor pleca in drumul lor, la fel de linistiti cum au venit, in timp ce noi vom ramane sa decontam mizeria. Vor fi recuperati in diverse sinecuri, pentru ca viitorul lor sa fie asigurat. Dupa ce ai cheltuit miliarde de euro la discretie, nu vei ramane al nimanui pe strazi.

Aceasta generatie este produsul epurarii politice din Romania. S-a eradicat tot si am ramas pe mainile unor copii care beau goji de dimineata pentru ca seara sa puna filmulete cool pe Facebook. Romania, Brazilia sau Italia au fost supuse unui experiment social teribil deghizat dupa valul anticoruptiei. Rezultatele se vad cu ochiul liber si nu are rost acum sa comentez mai mult. Valul anticoruptiei a fost o nascocire pentru ca oamenii sa uite de motivele reale ale declinului economic din Occident. Inegalitatea persistenta in ultimii 30 de ani are cauze mult mai serioase, derivate din neoliberalismul pradator de dupa anii ‘80. Dar pentru ca asa se conduce lumea, este mai bine sa discutam de cativa politicieni, decat sa ne uitam cu atentie la adevaratul tablou.

un comentariu de Dana Budeanu pentru Verdict App