Deficiențe majore la Parchetul Slobozia: Procurorii nu-și îndeplinesc responsabilitățile, constată Inspecția Judiciară

La finalul anului 2022, Inspecția Judiciară a desfășurat un control amănunțit la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia. În urma acestui control, inspectorii judiciari au depistat mai multe nereguli care ar fi afectat modul de desfășurare a activității de cercetare penală în această unitate de parchet.

Printre cele mai grave nereguli s-au numărat întârzierile nejustificate în soluționarea dosarelor, procedurile de supraveghere a organelor de poliție judiciară efectuate cu superficialitate și documentele redactate în mod sumar. Aceste descoperiri au determinat inspectorii judiciari să solicite revocarea procurorului șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia.

Grave nereguli manageriale

Mai exact, inspectorii judiciari au propus „încetarea delegării din funcția de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia pentru exercitarea necorespunzătoare a funcției de conducere, a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilității și a aptitudinilor manageriale”.

În raportul de control s-a menționat că procurorul șef al parchetului nu a avizat sau infirmat o parte din soluțiile procesuale emise în perioada aprilie - septembrie 2022, iar acestea au fost identificate într-un birou destinat arhivei active. De asemenea, s-a descoperit că procurorul nu a înțeles necesitatea exercitării cu prioritate a funcției de conducere și, în loc să participe doar la ședințele esențiale, s-a programat săptămânal la audiențe cu justițiabilii, precum și în ședințele de judecată, deși din discuțiile cu ceilalți procurori din subordine a rezultat disponibilitatea lor de a participa la ședințele de judecată penale și civile, în încercarea de degrevare a lui de această sarcină.

Mai mult, procurorul șef nu a făcut demersuri pentru casarea dosarelor penale pentru care Arhivele Naționale au emis aviz favorabil sau pentru soluționarea relațiilor defectuoase de comunicare dintre procurorul șef și ceilalți procurori, personalul auxiliar sau organele de poliție judiciară. În plus, procurorul șef nu a făcut nicio încercare pentru completarea schemei de personal, deși acest aspect reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru unitate. Aceste nereguli au determinat inspectorii judiciari să solicite revocarea procurorului șef al parchetului din Slobozia.

Inspecția Judiciară arată că procurorul șef nu a exercitat un control operativ adecvat asupra dosarelor penale vechi de 1 an, 2 ani și 5 ani înregistrate la Poliție și la Parchet, nici cu privire la modul în care procurorii își îndeplinesc atribuțiile de supraveghere a cercetărilor penale. S-a constatat că procurorul a comunicat în mod nereal că a luat măsuri și a stabilit termene pentru soluționarea rapidă a acestor dosare. În plus, procurorul nu ar fi avut nici măcar la data controlului o situație concretă a dosarelor mai vechi de 1 an și nici măcar a celor mai vechi de 5 ani de la prima sesizare.

Probleme și la procurorii cu funcții de execuție

Nici constatările Inspecției Judiciare cu privire la procurorii cu funcții de execuție nu sunt mai roz. Astfel, s-au identificat motive subiective care au dus la întârzierea soluționării dosarelor penale, inclusiv prin neefectuarea actelor de urmărire penală, neexercitarea atribuției de supraveghere a activității organelor de poliție judiciară și neemiterea soluțiilor procesuale în termenele stabilite de normele în materie. În plus, fișele de ședință sunt întocmite sumar, nefiind utile procurorilor pentru a înlocui pe cei desemnați inițial să participe în ședințele de judecată.

Consecințele acestor nereguli au codus, conform Inspecției Judiciare , la creșterea numărului cauzelor mai vechi de 1 an/5 ani de la sesizare.

Epopeea nu se oprește aici, Inspecția Judiciară propunând efectuarea unui control de remediere a deficiențelor constatate la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia după 6 luni .

Raportul complet poate fi consultat AICI!

Este evident că la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia sunt probleme mari, mai ales că nu mai târziu de luna trecută unul din procurorii care activează acolo a fost exclus din magistratură. Rămâne de văzut ce măsuri va dispune Secția pentru procurori a Cosniliului Superiror al Magistraturii în cazul acestui raport.