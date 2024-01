Deficit de peste 30 de medici de familie în judeţul Prahova

Deficitul de medici de familie la nivelul judeţului Prahova este de peste 30 de posturi, a declarat, vineri, directorul general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), Cătălin Măguleanu., potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, în judeţ sunt 332 de contracte pentru medicina de familie, 32 de posturi fiind libere.

"Sunt foarte mulţi primari care m-au anunţat că le pleacă medicii anul acesta. De ce? Nu le-au mai prelungit contractele de concesiune sau de chirie sau de comodat pe care le aveau la primării, ceea ce va conduce la plecarea lor. (...) Va trebui în continuare să ne chinuim să găsim şi să deschidem puncte de lucru. Am adus doi medici tineri şi mai am încă doi medici tineri de familie din Bucureşti care cred că într-o lună, două vor să vină în Prahova şi le-am dat cabinetele care sunt disponibile. În momentul acesta, la medicină de familie, avem două zone- Păcureţi şi Boldeşti Grădiştea care nu au medic de familie şi mai avem 9 comune care nu au medic de familie, dar am reuşit să deschidem punct de lucru. (...) Deficitul este de 32 de posturi libere de medicină de familie, la momentul acesta, din 332 de contracte", a declarat Măguleanu într-o conferinţă de presă.

Puncte de lucru au fost deschise la Apostolache, Călugăreni, Cărbuneşti, Cosminele, Gura Vadului, Lapoş, Sângeru, Secăria şi Talea.