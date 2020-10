Delia şi Smiley cântă împreună într-un duet mult aşteptat (VIDEO)

Smiley a compus această piesă în perioada de izolare, iar în primele două ore de la lansare piesa are peste 100.000 de vizualizări pe Youtube. Smiley a ştiut că Delia este potrivită pentru acest dialog muzical, relatează mediafax.

,,Ne vedem noi” este piesa lui Smiley şi a Deliei, cea mai aşteptată melodie din muzica pop românească în ultimii ani.

Smiley spune că a compus acest cântec de dragoste în timpul pandemiei, atunci când oamenii nu se puteau vedea unii cu alţii. De asemenea, artistul HaHaHa a spus că el şi Delia fac colaborări doar când simt că piesa e potrivită.

„Abia după ce am compus şi am înregistrat , am simţit că este o piesă pentru noi doi. Pur şi simplu mood-ul piesei mi s-a parut potrivit cu stilul şi cu vocea Deliei. Aşa i s-a părut şi ei şi iată-ne lansând piesa”, povesteşte Smiley.

Delia este şi ea încântată de colaborarea cu prietenul ei pe care îl ştie de-o viaţă. „Sunt fericită că în sfârşit lansăm această piesă. E o piesă care ne sensibilizează şi sperăm să ajungă cu caldură în sufletele tuturor”.