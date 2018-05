Demers fără precedent în SUA: Mai multe organizaţii cer DESFIINŢAREA Facebook

O coaliţie de organizaţii a anunţat luni o campanie pentru desfiinţarea Facebook, care deţine Instagram, Messenger şi WhatsApp, susţinând că reţeaua socială 'are prea multă putere asupra vieţii şi democraţiei noastre', relatează AFP, potrivit Agerpres.

Grupurile au creat un site şi o pagină pe reţeaua de socializare incriminată pentru a obţine sprijin pentru o petiţie adresată Comisiei de Comerţ a SUA, cerând ca reţeaua socială să-şi scindeze serviciile şi să impună reguli stricte pentru respectarea vieţii private.

'Facebook şi (directorul său general) Mark Zuckerberg au acumulat o cantitate înfricoşătoare de puteri', a spus coaliţia pe site-ul său. Membrii săi sunt mişcările Demand Progress, MoveOn, SumOfUs, Citizens Against Monopoly, Jewish Voice for Peace şi Muslim Grassroots Movement.



'Facebook decide în mod unilateral ce informaţii văd miliarde de persoane din întreaga lume în fiecare zi. Provoacă falimentul potenţialilor concurenţi pentru a-şi păstra monopolul, ucigând inovaţia şi alegerea', spun activiştii.



'Ne urmăreşte aproape oriunde navigăm pe Internet, prin telefoanele noastre mobile şi chiar şi acolo unde mergem în lumea reală', au mai spus ei.



Facebook rămâne sub focul criticilor după izbucnirea la mijlocul lunii martie a scandalului Cambridge Analytica, companie britanică ce a folosit datele a 87 de milioane de utilizatori ai Facebook fără cunoştinţa lor.

Facebook 'evoluează într-un mediu competitiv în care oamenii folosesc aplicaţiile sale, precum şi serviciile gratuite oferite de multe alte aplicaţii. În medie, o persoană utilizează opt aplicaţii diferite pentru a comunica şi pentru a rămâne conectată', a reacţionat un purtător de cuvânt al reţelei sociale.



Directorul executiv al Facebook, Mark Zuckerberg, se întâlneşte marţi după amiaza la Bruxelles cu eurodeputaţii, care i-au cerut să dea explicaţii despre lacunele reţelei în ce priveşte protecţia datelor personale, lacune dezvăluite de scandalul Cambridge Analytica.