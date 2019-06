Demisie-surpriză din USR: 'Am găsit porcăială de cea mai joasă speță'

Un membru USR București și-a anunțat demisia din partid! Cami Băcioiu a făcut anunțul pe Facebook, motivând că a luat această decizie pentru că s-a săturat de certurile interne. Ea activa în cadrul USR Sector 1 București.

„Azi mi-am dat demisia din USR.

M-am saturat de atatea certuri interne si de atata grobianism si idolatrie dementa de a caror existenta am fost profund socata. USR-ul trebuia sa fie format din oameni educati care sa salveze Romania. Nu sunt toti educati, sau cu bun simt, iar respectul pentru cel de langa tine e doar o gluma buna cateodata. M-am asteptat sa gasesc un mediu profesionist, de oameni care lucreaza impreuna spre un scop mai inalt. Am gasit porcaiala de cea mai joasa speta.

Sunt si oameni buni, oameni foarte buni care lucreaza zi de zi pentru o comunitate decenta. Oameni care se lupta prin consilii cu indecenta, prostia si hotia. Dar ei fac asta in ciuda mediului intern din partid, nu cu ajutorul tuturor colegilor.

Poate am fost eu naiva. Poate asa e in politica. Eu clar nu-s facuta sa ma porcai, sa arunc cu invective si sa ma catar pe cadavre ca sa fiu sef. Asa ca povestea mea politica s-a incheiat azi.

O sa sustin USR-ul in continuare pentru oamenii aia decenti si muncitori pe care i-am cunoscut.”, a scris Băcioiu pe Facebook.