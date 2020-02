Jocul orgoliilor - Demisii în bloc la Pro România, după ce un liberal a trecut în tabăra lui Victor Ponta

Preşedintele organizaţiei municipale Buzău a Pro România, Viorel Ştefu, şi alţi şapte vicepreşedinţi au demisionat din partid, conform agerpres.ro.

Potrivit unei scrisori deschise transmisă miercuri de Ştefu, demisia survine după ce, luni, liderul consilierilor liberali din CLM Buzău, Constantin Ionescu, a declarat că a demisionat din PNL şi s-a înscris la Pro România, pentru a candida la funcţia de primar al municipiului Buzău.

Viorel Ştefu susţine că în ultimul an şi 3 luni a trecut prin două bătălii electorale la care a obţinut rezultate peste media naţională.



"Am coordonat activitatea şi campania organizaţiei municipale Buzău, obţinând un procent de 12% la europarlamentare, probabil cel mai bun rezultat obţinut vreodată la Buzău de un partid format de numai 6 luni. Nu am intrat în politică pentru funcţii sau salarii, ci pentru a putea face o schimbare reală a modului în care se face politică, a modului în care se administrează instituţiile publice şi a modului în care sunt reprezentate interesele cetăţenilor", menţionează Viorel Ştefu.