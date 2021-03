DEMISII la ziare.com: Au plecat mai mulți jurnaliști, printre care și redactorul șef

Ramona Ursu a decis să demisioneze din poziția de redactor-șef al ziare.com, după ce în luna mai a anului trecut a preluat șefia site-ului. Totodată, alături de ea pleacă mai mulți jurnaliști, printre care Ovidiu Vanghele și Daniela Rațiu.

”Colaborarea mea cu Ziare.com s-a încheiat săptămâna trecută. Am fost un jurnalist norocos și oarecum răsfățat de viață, cred eu, pentru că în vreo 20 de ani de presă am făcut parte din cele mai provocatoare și mai importante proiecte media din România. Proiecte în care am fost de la reporter la redactor șef, având șansa să lucrez, în cea mai mare parte a carierei, cu unii dintre cei mai buni profesioniști din presă, la publicații precum Evenimentul Zilei, Adevărul, Revista 22, Newsweek România, Ziare.com.

Anul trecut, la finalul lunii mai, a venit propunerea de a forma de la zero echipa Ziare.com, publicație care, în afara unui brand bun și a unui site bine poziționat pe piață, nu mai avea nimic. Niciun jurnalist. Așa că mi s-a propus să formez, într-un termen extrem de scurt, o echipă, așa cum știu eu, și să conduc tot businessul, de fapt. Iar dacă echipe mai formasem, partea a doua, aceea de a conduce și un business media, cu tot ce implică el, nu mai făcusem până atunci, iar acesta a fost lucrul care aici, la Ziare, mi s-a părut și înfricoșător, dar și extrem de provocator.

Și dacă tot am acceptat proiectul ăsta, în aceste condiții, tot ce mi-am pus în minte de la început să fac a fost exact ce eu am învățat și mi-am dorit, în acești ani, ca jurnalist. Adică o redacție în care jurnaliștii să aibă toată independența editorială de care au nevoie (lucru tot mai rar întâlnit în redacții, din păcate, însă cei care mă cunosc știu bine că, la acest capitol, este exclus să negociez orice ține de independența editorială și de felul în care eu știu că trebuie făcută presa, fără compromisuri), să aibă un mediu profesionist de lucru, să muncească cu drag, să aibă lângă ei profesioniști din presă cu care să poată face echipă, să fie feriți de orice „bruiaj” care ar putea să apară în redacții, să facă presă de calitate. Și mi-am mai propus ca acești jurnaliști, având un brand bun în spate, să poată trăi exclusiv din munca lor, adică din ceea ce poate produce cinstit publicația pentru care ei lucrează.

Toate lucrurile astea s-au îndeplinit. Nu, nu a fost deloc simplu, ba chiar uneori a fost greu spre imposibil, dar nimic nu se compară cu satisfacția de a reuși, în ciuda a orice și a oricui, să vezi că se mai poate face presă de calitate, că mai pot exista echipe motivate nu de bani, ci de entuziasmul acela minunat pe care ți-l dă această meserie și pe care nimeni, sunt sigură, cu excepția jurnaliștilor, nu-l poate înțelege.

Le mulțumesc tuturor colegilor mei, care au crezut în mine și mi-au fost alături, atunci când redacția Ziare.com nu mai însemna decât patru pereți goi. Le mulțumesc pentru că au muncit enorm, de multe ori până la epuizare, să refacem împreună o redacție pierdută. Le mulțumesc cu atât mai mult cu cât știu bine că niciodată nu pot fi răsplătiți pentru tot efortul lor din această perioadă grea. Sper doar ca munca lor să fie respectată și apreciată și mai departe. Le mulțumesc, așadar, pentru tot, acestor buni jurnaliști și le doresc mult succes mai departe, putere, înțelepciune, inspirație și să aibă parte de tot binele pe care mi-l doresc și mie, ca jurnalist!

N-aș putea încheia povestea Ziare.com fără să recunosc și aici că, la începutul începutului, chiar și înainte de a vedea cei patru pereți goi ai redacției, cel care mi-a fost alături în acest proiect a fost Ovidiu Vanghele. Iar faptul că Ovidiu mi-a fost alături chiar din momentul zero, când vă spun sincer că nu a fost simplu deloc să iau decizia preluării unui proiect oarecum orfan, și până în ultima secundă, trecând cu mine prin multe provocări care au ținut de formarea acestei redacții, a fost esențial. Și dacă tot am ajuns la vremurile cele mai de început (poate cele mai epuizante, dar și cele mai frumoase), le mulțumesc din suflet Danielei Rațiu, lui Ionel Stoica, Andreei Ruxanda și încă unui număr extrem de mic de jurnaliști care mi s-au alăturat în acel prim pas, jurnaliști în jurul cărora s-a format, zi după zi, o redacție așa cum cred eu că trebuie să fie.

Faptul că Ziare.com era, săptămâna trecută, în top 3 site-uri care oferă știri și analize, conform datelor SATI, în privința afișărilor, alături de site-uri importante precum Digi24.ro și Hotnews.ro, și tot în partea de sus a clasamentului în privința cititorilor unici, cred că spune mai mult decât orice aș putea spune eu despre ceea ce a reușit să facă o mică, dar extrem de ambițioasă echipă de jurnaliști de la Ziare.com.

În ceea ce mă privește, urmează o perioadă de odihnă, nu prea lungă, dar necesară, iar apoi o să contuinui să fac lucruri care țin de jurnalism și de comunicare, adică ceea ce am învățat să fac în toți acești ani de muncă.

Acum câțiva ani, într-un moment destul de încărcat al carierei mele, cineva m-a încurajat într-un fel aparte și mi-a spus așa: „Ne aplecăm doar atunci când ne legăm la șireturi”. Viața mi-a arătat că ne mai aplecăm și când întindem o mână de ajutor cuiva doborât la pământ. Dar atât.”, a precizat Ramona Ursu.

Mai multe detalii a oferit o altă demisionară, Daniela Rațiu: ”Am pus și eu punct colaborării cu Ziare.com. E așa cum spune Ramona Ursu. Dacă ar exista un Oracol al jurnaliștilor, multe povești s-ar intersecta, povești care se multiplică, experiențe, tipare etc etc. Adevărul este că e greu să faci presă în România. Presiunea e uriașă, contextul e la fel de complicat și turbat ca în urmă cu 20 de ani, filmele sunt cam aceleași.”.

Ovidiu Vanghele a explicat și el încetarea colaborării cu ziare.com, dând de înțeles divergențele cu patronatul: ”Evident ca plec odata cu Ramona de la Ziare com. Ma bucur tare ca am participat alaturi de ea constructia redactiei, sper sa nu se aleaga praful de acest grup, oamenii care raman acolo chiar sint oameni cum trebuie.

Mi-ar fi placut sa fac mai mult jurnalism si mai putine discutii cu patronatul, da’ na, asta e. Fac jurnalism unde nu pot avea discutii cu patronatul, ca ar insemna sa vorbesc singur.”.