Demisionar de la Ministerul Sănătății, Victor Costache, ÎL CONTRAZICE pe Orban: proiectul lui Cercel pentru testarea bucureștenilor e bun

Oficial, fostul ministrul al Sănătății Victor Costache îl contrazice pe premierul Ludovic Orban și spune că testarea în masă a bucureștenilor este un lucru bun.

Redăm mai jos declarațiile făcute de Costache la Digi 24.

Costache : Nu am părăsit barca / Reputația dlui Cercel nu poate fi pusa la îndoiala. Susțin in continuare proiectul dansului de a testa un eșantion reprezentativ al populației. Rămân in București cât mi se cere.

Reporter: Ați știut ca in pr dlui Cercel muncește vb despre testarea tuturor bucureștenilor ?

Costache: Nu știam inițial despre câte pers este vb, dar știam ca este vb de un eșantion f mare și am aprobat proiectul pt ca mi s-a părut reprezentativ pt mărirea capacității de testare.

Reporter: Credeți ca ați căzut intr-o capcana ? Știa guv de acest proiect ?

Costache: Mi se pare nesemnificativ in contextul tragediei mondiale. Este un proiect care fusese stabilit cu o zi înainte, totul se întâmpla f rpd și tb sa luam măsuri rapide. Așa am reușit sa fim cu un pas înainte.

Reporter: PM Orban spune ca testarea este o poveste.