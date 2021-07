Emil Boc ÎL APĂRĂ pe Florin Cîțu, după demiterea lui Nazare: 'Nici măcar președintele nu se poate opune'

Emil Boc (PNL), fost prim-ministru, acum primar în Cluj-Napoca, a declarat joi, la B1 TV, că, potrivit Constituției, premierul are dreptul să remanieze Guvernul atunci când este nemulțumit de activitatea unuia sau a mai multor miniștri. Boc a precizat că în procedura demiterii unui ministru nici măcar președintele României nu are un cuvânt de spus. Acesta a mai afirmat că premierul e cu atât mai îndreptățit să decidă, cu cât el răspunde pentru performanțele Guvernului.

Declarațiile vin în contextul în care premierul Florin Cîțu l-a remaniat pe Alexandru Nazare, colegul său de partid, și s-a numit deja ministru interimar al Finanțelor. Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că Florin Cîțu nu avut acordul conducerii partidului atunci când a luat această decizie.

Cîțu a spus că a renunțat la Nazare deoarece acesta a întârziat mai multe proiecte. De cealaltă parte, Nazare a susținut că a fost remaniat deoarece a ales să fie echidistant în campania internă din PNL și să nu intre în echipa lui Cîțu, candidat la șefia partidului.

„La ce mă uit acum în PNL… fac un apel major la liderul partidului, la dl președinte Orban, de a nu transforma ce s-a anunțat la începutul campaniei, adică festivalul democrației în PNL, în bâlciul democrației din PNL, pentru că greu se câștigă reputația pentru un partid și se pierde foarte ușor.

Dacă nu vrem ca la capătul drumului, indiferent cine va câștiga în septembrie, să deschidem calea spre opoziție, noi vrem să o deschidem spre 4 – 8 ani de guvernare, ne trebuei responsabilitate, să punem românii pe primul loc în fiecare mesaj pe care-l dăm și nu cancanuri de genul dacă am urcat pe scenă și m-a recunoscut un bodyguard sau altul ori să spunem dacă premierul are sau nu dreptul să facă o remaniere guvernamentală.

Constituția spune foarte clar, la articolul 85, că în țara asta există un singur prim-ministru care conduce o echipă guvernamentală și care are dreptul suveran de a schimba un ministru când apreciază că nu performează, că răspunderea e a premierului pentru întregul Guvern. Nici măcar președintele României nu se poate opune premierului dacă vrea să schimbe ministrul. Evident, e un cuvânt de spus când numește următorul, poate să-l refuze pe primul, dar nu pe al doilea. Dar la revocare nici măcar președintele nu se poate opune.

Eu am cerut președintelui Orban să nu amestecăm actul de guvernare cu actul nostru intern de partid, că asta va da apă la moară celor din PSD. Avem un premier care are responsabilitatea guvernării, are obligația legală și constituțională să facă o echipă performantă.

Alexandru Nazare nu e nici în tabăra Orban, nici a lui Cîțu, deci nu se poate pune în discuție că din cauza unui potențial partizanat în interior ar fi avut loc această remaniere. Trebuie să fim obișnuiți să-i dăm dreptul premierului când face o remaniere, să aibă suveranitate pentru că el răspunde în fața opiniei publice de performanța Guvernului”, a declarat Emil Boc.