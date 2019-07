Denis Man: 'Sunt ok, am avut nişte crampe pe final, nimic mai mult. De mâine pregătim meciurile din Liga 1'

Dennis Man a avut parte de o vacanţă scurtă după participarea la EURO 2019 U21, motiv pentru care a resimţit câteva crampe pe finalul jocului cu Milsami Orhei, de joi seară, câștigat cu 2-0 de FCSB, potrivit mediafax.

Dennis Man a recunoscut că s-a antrenat destul de puţin înaintea acestui joc cu Milsami şi l-a felicitat pe Ianis Hagi pentru transferul la Genk: "Mă bucur că Tănase a reuşit dubla în acest meci. Sperăm ca noi, cei din atac, să ne facem treaba din ce în ce mai bine de la meci la meci. Eu sunt ok, am avut nişte crampe pe final, nimic mai mult. De mâine pregătim meciurile din Liga 1. Nu am nicio săptămână de antrenamente, doar câteva zile. M-am simţit bine, cu excepţia acelor crampe, care m-au ţinut puţin în afara terenului. Cu Răzvan Oaidă am mai jucat la juniori, ne cunoaştem. De la meci la meci o să fie mai bine. Suntem conştienţi că încă nu suntem calificaţi. Mergem încrezători la retur şi luăm fiecare meci în parte.

Ionuţ Vînă e un jucător foarte bun, mă bucur că a ajuns aici. Pentru Ianis e o mutare foarte bună, mă bucur pentru el. E un băiat foarte ok şi ne bucurăm pentru el", a spus Dennis Man.

FCSB a învins Milsami Orhei cu 2-0, în manşa tur. Returul va avea loc peste o săptămână, în Republica Moldova. Învigătoarea dublei FCSB - Milsami Orhei se va duela cu Alaşkert (Armenia) sau FK Makedonija (Macedonia de Nord) în runda următoare. În partida tur, Alaşkert s-a impus cu 3-1, pe teren propriu.