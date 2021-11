Denise Rifai DESLUȘEȘTE TEORIA CONSPIRAȚIEI: Operațiunea Egipt, atacul USR la Klaus Iohannis

Jurnalista Denise Rifai susține că USR ar duce o campanie de discreditare a președintelui României, Klaus Iohannis. Rifai spune că toate atacurile îndreptate la adresa lui Florin Cîțu au de fapt menirea de a lovi în șeful statului.

"Operatiunea Egipt. Iesirea USR de la Guvernare. Incercarea de compromitere a imaginii presedintelui PNL, Florin Citu. Plus - campaniile virulente anti PNL si valul de “hate” de pe retelele de socializare.

Un sir de coincidente, desigur. Oare cine conduce aceasta “ CAMPANIE” ? Si pe cati bani???! Eu am o serie de intrebari si vi le asez mai jos. ( Imi asum, desigur, si sutele de invective pe care le veti gasi, mai jos, in comentarii. Ma simt ca in campania de la locale, cand indrazneam sa scriu ceva despre primarul, in functie acum, de la acel sector cu dichis. Nu ma pot lupta cu postacii, asa va propun sa i ignoram. Ps. Am zis “postaci”, nu “turisti”! )

Asadar. Operatiunea Egipt a inceput oare atunci cand am aflat cu totii ca presedintele Iohannis este cel care invata liderii USR sa inghita broaste??? Sau atunci cand aceiasi lideri USR au aratat cu degetul inspre presedintele Iohannis, indicand ca doreste sa subjuge justitia ??! Adica atunci cand pe nepusa masa, liderii USR ieseau de la Guvernare fara un motiv anume. Ca si acum, cand, aceiasi lideri USR nu vor sa voteze un guvern PNL, chiar daca nu ar mai fi FlorinCitu la palatul Victoria. Oare cand a inceput de fapt aceasta operatiune de demonizare a presedintelui Iohannis si de atac continuu la PNL???!

Imi aduc aminte ca mi-am “tradus” atunci iesirea de la guvernare a USR ca pe un atac major la presedintele Iohannis si nu la premierul FlorinCitu si am fost intre primii jurnalisti care a adus in spatiul public scenariul unui atac mascat la presedintele Iohannis, care ar putea fi suspendat. Si nu a trecut mult si am auzit cu totii vorbindu-se de acest scenariu, al suspendarii presedintelui, ba chiar, de curand, am vazut cum liderii USR au votat propunerea AUR de anchetare a averii presedintelui Iohannis! Mie lucrurile imi sunt clare acum! Si acum inteleg si de ce ne-am trezit cu toti cu acele informatii din anii de studentie ai omului considerat apropiat presedintelui Iohannis, FlorinCitu.

Niste turisti, desigur, ca aceia care umblau liberi pe la piramide si ni l-au aratat pe Iohannis, cat de faraon e el si cat de nepasator la suferinta reala a romanilor, au avut acces la informatii de acum 21 de ani, dintr-un stat american, unde un tanar student roman, conducea baut dupa o petrecere. Desigur nu e deloc ce Pare :))).

Dar, in acest context, Putem aseza episodul “turistii” din Egipt intr-o operatiune de fezandare a presedintelui Iohannis pentru ce va veni? Eu tot nu am inteles coincidenta cu “turistii” in vizita la piramide exact … dar Exaaact… atunci cand “Faraonul” ( caci asa am vazut ca i s-a asezat in spatiul public presedintelui Iohannis noul apelativ ) isi realiza parte din vizita oficiala, asa cum fusese agreat cu omologul Egiptean. Revind deci la INTREBARE. Cine se afla in spatele acestei campanii de demonizare a presedintelui Iohannis, si implicit a PNL?! Cine??! Oare?!