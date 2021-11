Denise Rifai PUNE TUNURILE pe USR: Ipocriții din politică. Fomița e mare!

Denise Rifai îi acuză pe cei de la USR că dau dovadă de ipocrizie și că aceștia au criticat extrem de dur absolut toate propunerile PNL pentru funcția de premier. Rifai amintește cuvintele dure folosite de useriști pentru a-i descrie pe Nicolae Ciucă sau Ludovic Orban.

"Ipocriţii din Politica ! Constat cu surprindere modul in care liderii USR, jongleaza de la o zi la alta cu opiniile politice. Deh, ce sa faci, “fomita” e mare iar nevoia de a fi la Guvernare probabil ca le da serioase batai de cap. Sa va explic. Mai nou, liderii USR au umplut internetul cu mesaje în care mor de grijă că #FlorinCitu nu o să mai fie prim-ministru (de parcă nu ei au votat împotriva lui in Parlament) şi de drag că o să fie Nicolae Ciucă (de parcă nu ei s-au opus acestei nominalizări în decembrie 2020!).

Pentru că au darul uitării SAU pur si simplu, doar o memorie Selectiva, as vrea le aduc putin aminte ce spuneau despre acelasi Nicolae Ciucă, despre care astazi spun că este un om decent şi că ar vrea să facă parte dintr-un Guvern condus de ei: Dan Barna (8 decembrie 2020): „Ca principiu, suntem o țară europeană, nu neapărat soluția militară este cea mai bună”. Vlad Voiculescu (21 octombrie 2021): „Când această perioadă se va fi terminat și mai mulți români care înțeleg ce se întâmplă vor fi emigrat către țări care au reușit să își consolideze democrațiile „civile” iar la nivelul întregului popor încă un mit – acela al militarului de carieră care își dă viața pentru țară – se va fi dărâmat”…

Tot cam Aşa spuneau şi despre Ludovic Orban: “un personaj îngrozitor care nu poate fi Prim-ministru într-un Guvern din care face parte USR” şi, acum, iata, sunt cei mai buni prieteni.

Cum as putea concluziona oare toata aceasta “situatiune”?! :)) Ma intreb caci fiind jurnalist si neputandu-ma ascunde in spatele “declaratiilor politice”, as putea fi acuzata de limbaj “neadecvat”. :)))))

Sa fie oare “ipocrizie” … “oportunism” saaaau …..

Ps: Ma ajutati?

#romaniapolitica", scrie Rifai pe Facebook.