Denise Rifai S-A DEZLĂNȚUIT la adresa Vioricăi Dăncilă: E o ANOMALIE politică în sine. Minte cu nerușinare!

Jurnalista Denise Rifai o acuză pe social - democrata Viorica Dăncilă că minte cu nerușinare cu privire la valoarea accesoriilor pe care le poartă. Concret, Rifai susține că Dăncilă are mai multe ceasuri Cartier, care costă fiecare peste 30.000 de euro, dar despre care candidata PSD la prezidențiale spune că nu sunt atât de scumpe.

"Concluzii.

1. Candidatul Dancila nu exista. Pur si simplu. Nu exista. E o anomalie politica in sine. Este importanta doar pt boutiq urile unde investeste zeci de mii de euro, sute de mii chiar, pe hainele si Acareturile pe care le poarta cu un aer fake de noblesse a la videle.

Pe mine ce ma dezgusta la Dancila e tupeul asta fabulos cu care minte cu NESAT. Sa va dau un mic exemplu. Amaratul ala de ceas. Asta ultimul pe care l a remarcat presa. Al n spelea Cartier pe care il are. Deci ceasul e din Aur. E tras in diamante si se vede prin Tv ca e mega autentic. Un astfel de ceas costa minimum 35 mii euro. 35. Iar E A minte cu nerusinare ca e sub 5 mii de euro. Eu din ce am vazut, toate acareturile lu Dancila - ceasurile, bijuurile si brosele duc in vreo 200 mii eur. Asa, de departe. Iar E A minte cu un tupeu ordinar o tara intreaga ca ce vedem Nu e ce este. Eiii ... morala care e??? Daca minte cu atata talent si viclenie pt un amarat de ceas in contextul in care este atat de evident si de usor de dovedit ca vorbim de un ceas exorbitant de scump, va dati seama cam cum si cat minte in rest ???!

Deci. De Dancila scapam. E slaba. Are discurs greoi. E depasita mult de tot ce i se intampla. Este o anomalie politica asa cum am spus de la inceput", scrie Denise Rifai pe Facebook.