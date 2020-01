Depășește orice imaginație: Un chinez stabilește un nou RECORD mondial, cu banii dați pe o casă din Londra

Un magnat chinez al imobiliarelor este pe punctul de a stabili un nou record pe piaţa caselor din Londra prin achiziţia unei vile în cartierul Knightsbridge la un preţ de peste 200 milioane lire sterline (262 milioane dolari), informează Bloomberg.

Firma condusă de Cheung Chung Kiu a acceptat să cumpere vila cu 45 de camere de la 2-8a Rutland Gate, vizavi de Hyde Park, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei. Tranzacţia este un punct luminos pentru o piaţă anemică a proprietăţilor de lux din capitala Marii Britanii şi totodată un semn că cei mai bogaţi oameni ai lumii sunt atraşi de deprecierea lire sterline într-un moment în care se apropie ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, informează agerpres.ro.

Citește și: Rechizitoriul dosarului Caracal a fost finalizat! Ce se va întâmpla cu Gheorghe Dincă

Preţul de vânzare este de 210 milioane de lire sterline, potrivit unei surse din apropierea acestei tranzacţii care a dorit să îşi păstreze anonimatul. Acesta ar fi cel mai mare preţ plătit vreodată pentru o casă din Marea Britanie, depăşind suma de 140 milioane lire sterline plătită în urmă cu aproape un deceniu pentru o casă la ţara din Oxfordshire.

De asemenea, aceasta va fi una din cele mai importante tranzacţii imobiliare încheiate la nivel mondial, depăşind suma de 238 milioane de dolari pe care Ken Griffin, fondatorul fondului de investiţii Citadel, a plătit-o anul trecut pentru un penthouse din Manhattan.

Citește și: USR face o ofertă Guvernului! Cum ar putea fi finanțat Pilonul I de pensii

Deocamdată nu a fost decis dacă proprietatea va rămâne o singură casă sau va fi convertită în mai multe apartamente de lux. Pe baza preţurilor de vânzare de la proiectul Peninsula London din apropiere, o reconfigurare a clădirii prin transformarea în apartamente ar putea să îi crească valoarea până la 700 milioane de lire sterline, a apreciat purtător de cuvânt al companiei condusă de Cheung Chung Kiu.

Proprietatea cumpărată de magnatul chinez, situată în apropiere de complexul imobiliar de lux One Hyde Park şi magazinele Harrods, a fost odată casa lui Rafic Hariri, fostul premier libanez care a fost asasinat în 2005. De asemenea, vila a fost şi casa din Londra a prinţului Sultan bin Abdulaziz Al Saud, fost prinţ moştenitor al Arabiei Saudite.

Citește și: Gabriela Firea îl atacă pe Florin Cîțu: Un Ministru-Pinocchio

Construită iniţial în 1830 sub forma a patru case alăturate, care în anii 1980 au fost transformate într-o singură proprietate, vila are şapte etaje şi oferă o suprafaţă de locuit de 5.760 metri pătraţi, cu 7% mai mult decât un teren de fotbal american. Vila are geamuri antiglonţ, mai multe lifturi, o piscină, un spa privat, o sală de sport şi parcare subterană.