Dependența de smartphone și efectel sale: Care sunt principalele simptome

Agresivitate, stimă de sine scăzută, vedere încețoșată sau insomnie: Dependența care se manifestă în felul acesta. O fobie pe care probabil toată lumea o are acum este teama de a nu rămâne fără smartphone. Un psiholog medical a explicat la ce duce acest lucru și cum să faci față dependenței de telefon, notează exquis.ro.

Mulți nu-și dau seama, dar sunt dependenți de telefon. Se trezesc dimineața și primul lucru pe care îl fac este să deschidă fluxul de știri de pe telefon, răsfoiesc fluxul în timp ce mănâncă și chiar în timp ce se uită la filme.

Nu se culcă seara dacă telefonul nu este lângă ei. Și, bineînțeles, înainte de a merge la culcare, răsfoiesc din nou rețelele de socializare. Nu își dau seama că pierd momente atât de importante din viața lor, care nu se vor mai repeta.

Nomofobie

Dispozitivele mobile ajută la rezolvarea multor probleme, vă permit să fiți la curent cu ultimele evenimente și să fiți mereu în contact. Dar utilizarea lor constantă duce la dependență, pe care experții o compară cu dependența de unele substanțe chimice.

Unii oameni recunosc sincer că telefonul lor a devenit o extensie a corpului lor. Iar pierderea unei părți din corp este foarte înfricoșătoare. Acest lucru se numește nomofobie (din engleză no mobile phone) – teama de a nu avea un telefon mobil sau de a fi departe de el.

Nomofobia este asociată cu sindromul missing out sau FOMO (Fear of Missing out). O persoană are gânduri anxioase că ratează ceva important atunci când nu are acces la telefon. Acest lucru poate provoca panică.

Lipsa de comunicare (de exemplu, din cauza telemuncăi sau a concediului de maternitate), stima de sine scăzută, singurătatea, anxietatea și depresia au, de asemenea, un impact.

Consecințele dependenței de telefon:

scăderea stimei de sine;

deteriorarea concentrării;

modificări ale dispoziției, instabilitate emoțională;

arșiță;

nervozitate;

agresivitate;

pierderea motivației;

insomnie sau somn agitat;

vedere încețoșată;

dureri de spate, gât și umeri;

postură proastă și probleme ale coloanei vertebrale.

cefalee și migrenă din cauza stresului emoțional, atunci când o persoană se teme să nu rateze ceva important.

Cum să faci față nomofobiei?

Pentru a scăpa de dependență, psihologii sfătuiesc să găsiți activități alternative în timpul zilei. Deci, dimineața, după ce vă treziți, este mai bine să faceți o încălzire, iar cu o oră înainte de a merge la culcare, este mai util să citiți o carte.

Nu ar trebui să vă luați smartphone-ul la plimbare sau în timp ce mâncați. Una dintre regulile nutriționiștilor: atunci când mâncăm, primul lucru pe care îl facem este să îndepărtăm telefonul de pe masă, altfel s-ar putea să mâncați prea mult.

Folosiți aplicații mobile care vă permit să stabiliți o limită de timp pentru utilizarea telefonului, recomandă actualno.com.