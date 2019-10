Deputat afiliat PSD: Votez guvernul Orban. Sunt jocuri ieftine să aruncăm țara într-o criză profundă

Premierul desemnat sa formeze guvernul, Ludovic Orban, a bătut palma miercuri, la Parlament, cu deputatul Remus Borza, afiliat PSD. Orban l-a convins pe acesta să-i voteze guvernul, discuția având loc în biroul în care premierul desemnat a discutat și cu partidele parlamentare.

„Îl stiu pe Orban de multi ani și eu sunt consecvent cu niste principii. Militez pentru stabilitate politica si responsabilitate in actul guvernarii, este motivul pentru care am votat impotriva motiunii la Grindeanu, impotriva motiunii la Dancila, astea sunt motivele care ma indeamna saptamana viitoare sa votez pentru investirea unui guvern. Romania trebuie guvernata, cu atat mai mult in prag de iarna, in pragul unei iminente recesiuni economice la nivel global, plus ca avem nevoie de un guvern care sa faca si bugetul tarii. Sunt jocuri ieftine sa aruncam tara intr-o criza profunda. Guvernul Orban trebuie învestit pentru a nu adânci criza politică. În discuția pe care am avut-o cu premierul desemnat am zis că susțin un guvern care-și asumă reforma marilor sisteme publice administrație, sănătate învățământ. Un guvern care-și asumă reforma are susținerea mea”, a declarat miercuri, pentru STIRIPESURSE.RO, deputatul Remus Borza, dupa discutia cu Orban.

Întrebat daca si colegii săi din miscarea Forta Nationala, deputatii Marian Cucsa, Gratiela Gavrilescu, Alexandru Baisanu, vor vota si ei pentru instalarea guvernului Orban, Borza a zis: „Am avut doar în nume personal discutia cu premierul desemnat”.

ALDE, USR, UDMR și minoritățile susțin cabinetul Orban. Pro România nu o să voteze, iar PMP urmează să ia o decizie.

